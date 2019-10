Le rapport intervient après que les États-Unis se sont retirés du traité INF le 2 août, invoquant des violations présumées de la part de la Russie, ainsi que la réticence d’autres pays, y compris la Chine, à adhérer au traité. Cette décision a suscité de nombreuses critiques de la part de la Russie et d’autres pays.

Les Etats-Unis s’abstiennent « d’attaquer » la Russie en raison de l’arsenal nucléaire stratégique de Moscou, selon le service de presse chinois Sohu.

« Dans le monde moderne, si un pays possède une force nucléaire stratégique, il est considéré comme un hégémon. C’est pourquoi ces pays sont parfois appelés » le secret pour assurer la paix » », a déclaré Sohu.

Selon l’auteur de la publication, Washington « craint » toujours la Russie malgré la disparition de l’Union soviétique et la réduction de son budget de défense, car la puissance nucléaire stratégique russe reste en alerte, ce qui oblige les Etats-Unis à « garder leur position ». L’article indique également que la décision des États-Unis de se retirer du traité INF a exercé une pression stratégique considérable sur la Russie. Toutefois, l’exercice russe « Grom-2019 » a clairement montré au monde entier que son arsenal nucléaire garantirait la sécurité du pays.

L’auteur conclut qu’une nouvelle course aux armements d’une ampleur comparable à celle qui existe entre les États-Unis et l’Union soviétique est hors de question.

« L’armée russe peut renforcer ses forces et assurer une réponse rapide si nécessaire. Par conséquent, les États-Unis n’oseront pas tirer autant qu’un coup d’œil dans la direction de la Russie dans la prochaine décennie ».

Les exercices Grom-2019 ont eu lieu du 15 au 17 octobre et ont impliqué environ 12 000 militaires, ainsi que 213 lanceurs stratégiques, 105 avions, cinq porte-missiles stratégiques, jusqu’à 15 navires de surface, cinq sous-marins et 310 unités d’équipements militaires et spécialisés. Le ministère russe de la Défense a noté que les exercices étaient de nature purement défensive et non dirigés contre d’autres États.

Sources : Sohu ; Sputnik