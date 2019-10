Voici le top 10 des plus grandes puissances militaires du monde

Chaque année, Global Firepower fait un rapport des pays les plus puissants militairement sur la planète. Son nouveau classement de 2019 dévoile des surprises mais les grands tiennent toujours leur place. Voici un top 10 des plus grandes puissances militaires mondiales.

L’Allemagne

L’armée continue de constituer une institution refuge pour les Français. Un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour Le Figar o et France Info montrait, en juillet dernier, que neuf Français sur dix ont une bonne opinion des militaires. L’armée est pour 90% d’entre eux l’institution en laquelle ils ont le plus confiance et de la même façon, ils sont 65% à être favorables au service national universel. Autant dire que le dernier classement de Global Firepower devrait les réjouir puisque les forces Françaises figurent dans le top 10 des plus puissantes au monde.

En 2019, relève Global Firepower, l’Allemagne a décidé de moderniser son armée et d’y injecter plus d’argent en conséquence. Les armées allemandes peuvent compter sur un personnel militaire de 208 641 personnes et de 30 000 réservistes. Le budget de la défense s’élève à 49 milliards de dollars par an. Berlin tire notamment son épingle du jeu en matière de véhicules de combat. Son armée en possède près de 8400 ce qui la classe en huitième position en la matière.

La Turquie

Au cœur d’une région riche en tensions, la Turquie soigne son armée. Elle peut compter sur 735 000 militaires et 380 000 réservistes. Son budget en revanche paraît petit en comparaison de l’Allemagne avec seulement 8,6 milliards de dollars. Elle a particulièrement misé sur son armée de Terre avec pas moins de 9500 véhicules de combat.

Ces dernières années, comme cela a d’ailleurs été souvent le cas au sein de ses troupes, l’armée turque a souffert de purges. En décembre dernier, les autorités ont par exemple émis des mandats d’arrêts contre 219 militaires, accusés d’être proches de Fethullah Gülen. Ce dernier est un opposant de Recep Tayyip Erodgan et soupçonné d’être à l’origine de la tentative de putsch de juillet 20186.

Le Royaume-Uni

Comme le reste de la société britannique, l’armée fait face elle aussi aux enjeux du Brexit imminent. En ce moment, elle a d’ailleurs plutôt la charge de constituer des stocks de denrées pour l’après. En l’état, les forces britanniques se composent de 233 000 militaires et 83 000 réservisites, avec un budget annuel de 47,5 milliards de dollars.

C’est en matière aérienne que l’armée britannique est bien notée et occupe la 15e place sur 137 avec notamment 49 hélicoptères d’attaque.

La Corée du sud

C’est la petite surprise de ce classement. Absent en 2017, le pays du matin calme a choisi de renforcer son armée dans un contexte de relations compliquées avec son voisin du nord, relève Global Firepower.

La Corée du sud peut notamment compter sur un personnel militaire conséquent de 5,8 millions de personnes et presque tout autant de réservistes. Classée cinquième sur le plan aérien, elle est particulièrement dotée en avions de combat. En revanche, face à son voisin du Nord qui détient pas moins de 86 sous-marins, la Corée du sud fait pâle figure avec seulement 16 bâtiments. Son budget annuel est de 38,3 milliards de dollars.

Le Japon

Comme la Corée du sud, le Japon fait le gros dos face à Pyongyang. Outre ses 56 000 réservistes, l’armée japonaise comporte près de 303 157 militaires. Sans surprise, l’archipel a plutôt misé sur l’aérien que le terrestre. Il se classe 6ème sur 137 en terme de forces aériennes, avec notamment 119 hélicoptères d’attaque et pas moins de 297 avions de combat.

Plus surprenant, ses atouts maritimes ne lui permettent de se classer qu’à 18e place, très loin de ses voisins les plus proches. Le budget de la Défense nippone s’élève à 47 milliards de dollars par an.

La France

La France n’a pas à rougir en matière de Défense. L’Hexagone, analyse Global Firepower, a particulièrement investi dans la cyberdéfense. Deuxième poste de dépense pour l’Etat, le budget des armées a augmenté de 5% en 2019, pour atteindre 35,9 milliards d’euros (40,5 milliards de dollars).

Avec pas moins de 14 ports et hubs, la France se classe 7e en matière d’infrastructure de ce type mais surtout elle marque des points avec ses forces aériennes et ses porte-avions, des appareils qui restent aujourd’hui « symbole de force » pour une nation, analyse Global. Grâce à ses quatre bâtiments, la France est juste derrière l’Italie (cinq porte-avions) et les Etats-Unis (24 porte-avions).

L’Inde

L’Inde constitue la quatrième puissance militaire mondiale et c’est aussi le 4e plus gros budget au monde avec 55,3 milliards de dollars en 2019. La Défense peut d’ailleurs compter sur 3,4 millions de militaires et 2,1 millions de réservistes.

Si Dehli n’a pas à rougir de ses forces navales, 7e en terme de puissance, ses points forts se situent plutôt dans les airs, avec 540 avions de combat, et en matière de tanks de combat qui dépassent les 4100 unités. En matière de logistique, l’Inde peut également compter sur près de 500 000 personnes, la classant à la deuxième place en la matière, juste derrière la Chine.

La Chine

Comme en 2017, la Chine se classe sur la troisième marche des armées les plus puissantes du monde. Laquelle a réussi à s’imposer de manière assez équitable dans les trois principaux domaines. Avec 2,1 millions de personnes, c’est tout d’abord le premier pays en termes de personnel militaire actif.

Sur le plan maritime, la Chine se classe juste derrière la Russie, et a notamment prévu la construction d’un deuxième porte-avions. Côté terrestre elle peut également se vanter de 13 000 tanks de combats et de 2000 lanceurs de rocket. L’Empire du milieu est aussi très puissant dans les airs avec notamment près de 280 hélicoptères d’attaque et 1222 avions de combats.

La Russie

En cette année 2019, la Russie c’est 1 million de militaires actifs, 2,5 millions de réservistes et un budget de 44 milliards de dollars. Moscou est notamment aidé dans son entreprise de modernisation des armées par son industrie, remarque Global Firepower.

Le pays s’impose largement sur le plan terrestre grâce à ses nombreux véhicules et son artillerie. Sur le plan aérien, la Russie est deuxième sur 137. Cinquième en matière de force maritime. Vladimir Poutine ne lésine pas en tout cas en matière de démonstration de force. L’année précédente avait ainsi été marquée par l’opération Vostok 2018 : de grandes manœuvres sur une semaine.

Les Etats-Unis

Les Etats-Unis restent la première puissance militaire mondiale. Face aux armées russes et chinoises, Washington est toutefois sous pression de se maintenir au niveau. Les Américains disposent d’un personnel militaire actif de 1,2 million de personnes, sur un total de 2,1 millions de militaires.

Le gros avantage des Etats-Unis se concentre sur ses forces aériennes : premiers dans tous les services et moyens liés aux airs. Les USA détiennent par exemple 971 hélicoptères d’attaques. Bien doté en véhicules blindés et en tanks d’attaque, les forces américaines sont cependant plus fortes sur mer que sur terre. Elles occupent la troisième place derrière la Chine et la Corée du nord en matière de puissance maritime.

Sources : Global Firepower, www.planet.fr