Travis Scott : il réagit face aux rumeurs d’infidélité

Le rappeur Travis Scott et sa chérie Kylie Jenner ont mis une pause à leur idylle. Face aux rumeurs selon lesquelles le rappeur aurait trompé la jeune milliardaire des Kardashians, il monte au créneau et rectifie.

A peine sa rupture avec Kylie Jenner prononcée, que des rumeurs courent et soutiennent que la relation amoureuse entre les deux stars aurait succombé à l’infidélité du rappeur. Très en colère et blessé par les mauvaises langues, le rappeur montre au créneau et répond à ses détracteurs.

« Je suis affecté par les rumeurs. Encore une fois, ces fausses histoires qui disent que je suis allé voir ailleurs ne sont tout simplement pas vraies. Me concentrer sur ma vie, la musique et la famille est tout ce qui compte actuellement. », a expliqué le père de Stormi sur son compte Instagram. Ces mots du rappeur interviennent suite aux commentaires de Kylie Jenner, qui a nié le fait d’avoir rejoint intentionnellement son ex Tyga, dans le studio de ce dernier.

D’après les informations de Public, le couple aurait mis fin à son aventure à cause des rumeurs d’infidélité concernant le rappeur et une influenceuse. Kylie aurait découvert des photos de son homme avec l’influenceuse dans une troublante circonstance. « Travis et le mannequin, Rojean Kar, auraient posté des clichés sur Instagram au même endroit et au même moment », a indiqué le magazine. Une situation embarrassante pour Travis mais aussi pour l’influenceuse en question. Cette dernière a d’ailleurs essayé d’arranger les choses entre le rappeur et Kylie. « S’il vous plaît, arrêtez de propager des mensonges et laissez-nous, elle et moi seul, car cela affecte des vies réelles », avait écrit Rojean Kar.

Travis a sorti récemment une nouvelle chanson, « Higher in the Room », dont les paroles décrivent, selon les fans, ses problèmes relationnels avec Kylie. Espérons que la jeune femme pardonne au rappeur, ses erreurs, pour que l’histoire du couple reprenne de plus belle.