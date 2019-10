Singuila révèle l’identité de son principal concurrent et ce n’est pas un artiste (vidéo)

Né à Suresnes en région parisienne, le rappeur d’origine congolaise Singuila a dévoilé dans une vidéo, l’identité de son principal concurrent dans la vie.

Abandonné à sa mère, Singuila a commencé sa carrière par le rap au sein du groupe « Psyché ». Il ne s’entendait presque pas avec son géniteur, l’éminent politicien et médecin centrafricain feu Simon Bedaya N’Garo. Selon Suiguila, sur l’émission Tchin, leurs rapports conflictuels ont souvent été une source d’inspiration pour lui d’où ses titres « ça fait mal », «Je déteste ma vie» ou « le mec minable». «J’ai très mal vécu le rejet de mon père, il ne voulait pas me voir. Pour quelqu’un d’aussi parfait que lui, la famille c’est un domaine où il faut être irréprochable. Cela a fait naître un sentiment de jalousie ou de compétition. Au départ, je me sentais nul, ce mec à la rue, qui bataille et tout, qui ne va nulle part dans la vie alors que son père lui, c’est vraiment quelqu’un de connu et reconnu partout dans le monde» a t-il expliqué. A l’en croire, son père est son principal concurrent: « au final, je me suis dit quand on entend le nom Bedaya, Singuila doit le premier nom qui sorte. Mon concurrent direct dans cette vie, c’était mon père, faire plus fort que lui, mon combat ».

Aussi est-il revenu sur leur dernière rencontre: « Je faisais des rêves prémonitoires, c’est-à-dire je rêvais à quelqu’un et le lendemain je voyais cette personne. Un jour, j’ai rêvé à mon père et en me baladant le lendemain avec un pote je l’ai croisé dans la rue. Je voulais me cacher car nous n’étions plus en contact. Je l’avais déjà appelé et il m’a demandé de ne plus le recontacter, il ne voulait plus me voir. Nous n’étions donc plus en contact pendant 13 ans, et dès qu’il m’a vu il s’est comporté de façon très normale, comme si nous nous étions vus hier».

Singuila est plus mûr ce n’est pas un hasard. Pour rappel, lorsque son père qui l’a abandonné enfant avec sa mère est à l’aube de la mort, il a souhaité voir une dernière fois ce fils qu’il n’a pas vu grandir. C’est l’histoire qu’a raconté le rappeur dans son single « ça fait mal ». Comme l’indique singuilaofficiel. Sans fard, ni pathos , l’artiste décrit avec émotion sa colère d’hier et sa peine actuelle. «J’écris simplement pour exorciser des douleurs » confie-t-il, «c’est thérapeutique».