Selena Gomez : son sosie dévoilé sur Instagram

On connait désormais le sosie de la chanteuse Selena Gomez. Un compte Instagram qui met régulièrement la lumière sur les ressemblances entre les stars et des personnes anonymes, vient de dévoiler son sosie.

On vient de trouver à Selena Gomez son sosie ! Un compte Instagram connu sous le nom « Same de la Same » a publié la photo d’une jeune femme qui est le portrait craché de la chanteuse. Le propriétaire du compte « Same de la Same », qui s’amuse à mettre en évidence des ressemblances entre les célébrités, obtient d’incroyables résultats.

Le compte a publié la photo de Lara Valentini, une étudiante en illustration et animation dont les traits ressemblent, comme deux gouttes d’eau à ceux de la chanteuse. « Je ne fais rien pour lui ressembler, ça me met toujours un peu mal à l’aise quand les gens me disent que je ressemble à Selena Gomez. Quand j’étais plus jeune on me disait beaucoup que je lui ressemblais mais maintenant moins. Et j’en suis contente », a écrit l’étudiante sur le compte Instagram.

Plusieurs stars ont trouvé leur sosie

La ressemblance entre l’étudiante et la chanteuse n’est cependant pas la seule qui a été révélée. Même Alvaro Morte, qui incarne le Professeur dans la série espagnole « la Casa de Papel » a aussi un doublon. « C’est marrant de ressemble au Professeur parce que les gens viennent m’accoster dans la rue, me demandent des photos et veulent faire des vidéos pour les envoyer à leurs amis », a raconté Joshua Hansen, le sosie d’El Professor, cité par ELLE.

Plusieurs autres célébrités telles que Katy Perry, Kim Kardashian, Kate Middleton …, ont un sosie, qui se trouve quelque part dans le monde et n’a pas les mêmes personnalités, ni les mêmes origines qu’elles.