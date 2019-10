Selena Gomez règle enfin ses comptes avec son ex Justin Bieber (photo)

La chanteuse Selena Gomez a décidé de faire des révélations sur son histoire avec Justin Bieber.

Selena Gomez, l’ex du chanteur Justin Bieber rompt le silence sur son idylle avec Justin Bieber. Annoncée sur scène avec son titre baptisé « Lose You To Love Me » dont la sortie est prévue ce mercredi 23 octobre 2019, Selena Gomez a surpris ses fans avec un teasing de folie. Après des années en clinique psychiatrique au lendemain de sa rupture avec Justin Bieber, elle s’est fait greffer un rein à cause de son lupus. A en croire ses fans, les quelques paroles de son morceau publiées sur Instagram ressemblent à des révélations sur son histoire d’amour avec le Biebs.

Looking forward to hearing Selena Gomez’ new song. Based on the title “Lose you to love me “ I’m pretty sure this song is about Justin Bieber. 😳 #SelenaIsComing #SELENAISBACK pic.twitter.com/xTSphL3Tqj — Tammy (@SKMom75) October 18, 2019

« On s’y jette toujours aveuglément. J’ai vu les signes et je les ai ignorés. Je me suis donnée entièrement et ils le savent. Tu m’avais promis le monde. J’avais besoin de te perdre pour m’aimer. » peut on lire dans sa publication sur instagram. Même s’il ne s’agit que d’une hypothèse, tout porte à croire que Selena Gomez est bien décidé à briser le silence sur sa difficile rupture avec Justin Beiber.

