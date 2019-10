Reine Elisabeth II: ses secrets bien gardés révélés par son habilleuse

Angela Kelly, la couturière de la reine d’Angleterre depuis plus de 20 ans, a révélé les secrets de sa majesté dans un livre, a indiqué la dépêche, mardi 29 octobre 2019.

The Other side of the coin ou De l’autre côté de la pièce en français, c’est le livre de Angela Kelly, l’amie et habilleuse d’Elisabeth II. Dans cet ouvrage qui a reçu la bénédiction de la reine d’Angleterre, l’auteure dévoile les petits secrets bien gardés de sa majesté. « Il y a peu d’occasions pour lesquelles la reine accepte de briser le protocole mais, quand le réalisateur Danny Boyle a approché la maison royale, il avait une requête que nous ne pouvions tout simplement pas refuser, se souvient-elle. Elle était très amusée par cette idée et elle a tout de suite accepté » a expliqué Angela Kelly. Selon le média, à l’occasion de l’ouverture des Jeux Olympiques de Londres, le réalisateur Danny Boyle s’est livré à une mise en scène de grande ampleur. « Je crois qu’il (ndlr; Danny Boyle) est presque tombé de sa chaise quand j’ai dit que la seule condition de la reine était de pouvoir prononcer cette réplique : « Bonsoir, Mr Bond ».

Ses souliers, câlins, habillements et …

En ce qui concerne les souliers de la Reine, l’auteur raconte: « La reine a vraiment peu de temps à elle, et encore moins le temps de se faire à ses chaussures. Comme nous avons la même pointure, je partage les siennes ». Aussi a t-elle rappelé cette vidéo montrant la reine et Michelle Obama s’enlacer. « Pour elle c’était instinctif, c’était totalement naturel pour la reine de montrer de l’affection et du respect pour une autre grande femme. Il n’y avait aucun protocole qui tienne ». En 2017, à l’ouverture du parlement, le couvre-chef de la monarque avait fait grand bruit car la reine était accusée de porter un « chapeau anti-Brexit », ressemblant au drapeau de l’Union Européenne.

En ce qui concerne l’accoutrement (trop) polémique de la reine, elle confie: « Je possédais déjà les matériaux adéquats pour préparer la tenue de la reine, j’ai vérifié les couleurs de l’environnement où elle était assise pour m’assurer qu’elle ne ferait pas tâche dans le décor. J’ai créé le design, puis je l’ai envoyé (…) Nous voulions faire en sorte que le visage de sa majesté serait bien visible avec un style Breton-brim. Ensuite nous avons choisi cinq fleurs, des perles peintes en jaunes… Ni Stella ni moi ne pensions à plagier le drapeau de l’UE. Mais les médias ont bien vite assumé que c’était le cas. »