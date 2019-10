Présidentielle en Argentine: Alberto Fernández s’impose face à Mauricio Macri dès le 1er tour

Les résultats partiels officiels du premier tour de la présidentielle en Argentine sont tombés. Selon les chiffres annoncés par le ministre de l’intérieur, le candidat de l’opposition, Alberto Fernández est élu avec 47,91% de voix exprimées.

Le contraire aurait étonné plus d’un ! Annoncé comme grand favori du scrutin présidentiel, le candidat du « Front pour tous » Alberto Fernández, principal opposant du président sortant est arrivé en tête du vote avec environ 47,91% des voix contre 40,57% pour Mauricio Macri. Selon le ministre de l’intérieur, Rogelio Frigirio, le dépouillement a atteint plus de 93% des voix et le taux de participation s’est élevé à 80%. Si on s’en tient à loi électorale argentine, un candidat est considéré gagnant lorsqu’il obtient plus de 45% des voix, ou bien plus de 40% des voix avec un avantage de plus de 10 points sur son poursuivant direct.

Dans le cas d’espèce, le chef de file de l’opposition Alberto Fernández qui a avait remporté les primaires avec plus de 74% et est perçu comme grand favori de l’élection. Outre la présidentielle, les 34 millions d’électeurs étaient appelés à choisir 130 membres de la Chambre des représentants et 24 sénateurs, le président du gouvernement provincial de Buenos Aires et les gouverneurs d’un certain nombre de provinces. Cette élection est organisée dans un contexte de crise économique et financière.