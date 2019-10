Nabilla Benattia aurait-elle déjà accouché ? Son petit frère Tarek lâche le morceau

Déjà trois jours que Nabilla et Thomas Vergara n’ont plus donné de nouvelles d’eux sur les réseaux sociaux. La jolie blonde a-t-elle déjà accouché ? Son petit frère Tarek Benattia laisse supposer sur Snapchat…

L’anxiété continue au niveau des fans de Nabilla et Thomas Vergara qui ne peuvent plus supporter la longue l’attente. Après la fausse alerte sur son accouchement le samedi dernier, Nabilla Benattia qui, habituellement, partage beaucoup d’informations sur Snapchat et Instagram, n’a donné aucun signe de vie. Mais, ce vendredi 11 octobre, son petit frère Tarek Benattia a publié sur Snapchat une photo qui laisse supposer que Nabilla a déjà accouché. Tarek Benattia, le jeune frère de la starlette qui s’est envolé pour la France a écrit sur un selfie pris à l’aéroport et publié dans sa story Snapchat, « J’arrive ma reuss ». De plus, son épouse Camélia a elle aussi laissé entendre que Nabilla avait déjà accouché. « Hey, t’es tonton ? », a-t-elle demandé à Tarek Benattia dans une vidéo postée sur le même réseau social. Et à Tarek de répondre : « Appelez-moi tonton ». Pour bon nombre de ses fans, ces Snaps de Camélia et Tarek Benattia sont des preuves que le petit Mylann est effectivement né.

Si pour le moment, rien d’officiel n’a été obtenu au sujet du bébé de Nabilla, les fans, sur les réseaux sociaux, s’inquiètent du silence. Rappelons que le lundi 7 octobre, Nabilla et Thomas Vergara assuraient que l’accouchement était « imminent » et que la future maman était très fatiguée par cette grossesse qui s’éternisait. Dans son dernier post Instagram, Nabilla expliquait à ses fans qu’elle vivait une « fin de grossesse difficile mais on reste positif. »