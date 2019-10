Meurtris, Harry et Meghan Markle annoncent une pause de six semaines

Après plusieurs semaines chargées, sous pression et très difficiles, les Sussex Harry et Meghan Markle envisagent de faire un break de six semaines !

Scruté par la presse depuis leur mariage, le couple Meghan Markle et Harry va très mal. Pour digérer cette période difficile, Meghan Markle et Harry ont décidé de prendre six semaines de vacances de leurs fonctions royales pour un « temps familial bien mérité ». L’annonce a été faite par le couple dans un documentaire réalisé par Tom Bradby avec Harry et Meghan qui sera diffusé ce dimanche 20 octobre sur la chaîne ITV. Selon le documentaire cité par le DailyMail, un ami de Harry a déclaré qu’il pensait que le couple était « vulnérable et meurtri » à cause de la presse anglaise. « Merci d’avoir posé la question car peu de gens m’ont demandé si tout allait bien » a dit Meghan dans le documentaire. Pour le prince Harry, les pressions liées à l’appartenance à la famille royale et de sa paix intérieure sont pour lui comme « une plaie douloureuse ».

Tourmenté par ces malaises, le prince Harry a exprimé son désir de quitter le Royaume-Uni, décrivant le Cap, en Afrique du Sud, comme « un endroit incroyable pour pouvoir se recentrer sur nous-mêmes ». « Le duc et la duchesse ont un programme complet d’engagements jusqu’à la mi-novembre, après quoi ils prendront le temps dont ils ont tant besoin en famille. » a confié une source au Sunday Times. Selon le programme, Meghan Markle et Harry se rendront à Los Angeles en novembre 2019 pour passer les vacances de Thanksgiving avec la mère de Meghan, Doria Ragland. Ensuite, le couple passera la Noël avec la reine et d’autres membres de la famille royale à Sandringham, dans le Norfolk.