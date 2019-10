Liban: l’Arabie Saoudite demande à ses citoyens de quitter le pays au plus vite

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Twitter ce vendredi, l’ambassade de l’Arabie Saoudite à Beyrouth a appelé ses citoyens à quitter le Liban le plus tôt possible, en raison des manifestations tendues dans le pays.

Après avoir appelé jeudi, ses ressortissants se trouvant au Liban, d’éviter les lieux de manifestations alors que les Libanais manifestent en masse à travers le pays contre la situation économique et l’annonce des taxes sur les appels whatsApp, l’ambassade de l’Arabie Saoudite à Beyrouth a lancé un nouvel appel à ses citoyens. Ce vendredi, elle a invité ses citoyens à enregistrer leurs données pour quitter le Liban le plus rapidement possible : « Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle en République libanaise…souhaite à tous les citoyens et à tous les visiteurs de faire preuve de prudence et de rester à l’écart des lieux d’agitation, et a appelé tous les citoyens saoudiens en visite et les résidents pour accélérer la communication avec l’ambassade, et enregistrer leurs données, en vue de leur départ le plus tôt possible », peut-on lire sur la page twitter de l’ambassade de l’Arabie Saoudite à Beyrouth.

Les Emirats Arabes, le Kowet … appellent également leurs ressortissants à être vigilants et à ne pas aller sur les lieux des manifestations se déroulant au Liban. Les mouvements ont débuté depuis jeudi soir et ont occasionné déjà des dégâts sur le plan matériel et humanitaire.