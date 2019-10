Lady Gaga se dissocie complètement de R. Kelly

Lady Gaga ne veut plus être associée à R. Kelly accusé de pédophilie et actuellement derrière les barreaux. La chanteuse a retiré son duo avec R. Kelly de la réédition d’Artpop.

Lady Gaga est toujours prête pour soutenir les femmes qui avaient témoigné dans le documentaire “Surviving R. Kelly”, dans lequel R. Kelly est accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes filles de moins de 16 ans alors qu’il était majeur. Après avoir retiré, en janvier dernier, la chanson d’iTunes et de toutes les plateformes de streaming, Lady Gaga est encore allée plus loin cette semaine.

En effet, elle a décidé de rééditer les versions CD et vinyle de son quatrième album studio sans le titre « Do What U Want« . La chanteuse a annoncé sur son site web qu’elle mettait en vente une réédition physique d’Artpop, son album de 2013, mais elle a retiré le titre Do What U Want, sa collaboration avec la star du R & B R. Kelly. Ces nouvelles éditions devraient paraître le 11 novembre, les pré-commandes sont déjà proposées.

Accusé de pédophilie et actuellement derrière les barreaux en attendant ses procès en 2020, R. Kelly est devenu persona non grata. Après la diffusion du documentaire Surviving R. Kelly en début d’année, Lady Gaga avait déclaré qu’elle jugeait ses crimes « indéfendables ». Le morceau est cependant toujours disponible sur YouTube, mais dans une version remixée, avec Christina Aguilera à la place du chanteur de R & B. Le titre de la chanson, « Do What U Want (With my Body) » signifiant en français « Fais ce que tu veux de mon corps » et évoquant ses propres abus sexuels, Lady Gaga a décidé de supprimer le morceau de sa tracklist.