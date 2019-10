Johnny Hallyday: à nouveau amoureuse, sa veuve Laeticia tourne définitivement la page

Pres d’un an et demi après la mort de Johnny Hallyday, sa veuve Laeticia est à nouveau amoureuse. Après décryptage de sa nouvelle histoire d’amour des chroniqueurs de TPMP, il ressort que Laeticia Hallyday a fini par tourner définitivement la page Johnny.

Celle qui partageait la vie de Johnny Hallyday, un monument de la chanson depuis leur mariage en 1996 a choisi de tourner la page. Laeticia file désormais le parfait amour avec Pascal Balland un an et demi après la disparition du Taulier. Si Laeticia a le droit de refaire sa vie, son choix divise les fans de son défunt mari. Alors que la veuve Laeticia Hallyday est actuellement à Paris pour les préparatifs du procès de l’héritage de son défunt époux Johnny, la veuve est passée dire au revoir à Pascal Balland, l’homme à qui elle a décidé d’ouvrir son cœur avant de retourner sans lui, auprès des siens en Californie.

« C’est un petit peu trop tôt »

Mais cette nouvelle relation amoureuse de Laeticia semble choquer les fans du taulier. Ces derniers lui reprochent d’afficher son bonheur de la sorte: «de l’afficher comme ça, au bout d’un an et demi, je trouve que c’est un petit peu trop tôt. […] Ça m’a choquée, parce que moi je suis veuve depuis quatre ans, et je n’arrive pas à faire mon deuil. Donc j’aimerais bien qu’elle m’explique », a confié la représentante d’un club d’admirateurs de l’idole des jeunes, sur le plateau de TPMP citée par Publics. «Nous, on est les organisateurs des messes à la Madeleine tous les 9 du mois. On a sans arrêt 1 000 personnes qui viennent à la messe et on en entend des vertes et des pas mûres» va t-elle argumenter.

« Elle oublie Johnny »

L’épouse de Johnny Hallyday a été l’objet de débat sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna. Pour Gilles Verdez qui, au début écoutait avec attention Laeticia, a l’impression maintenant que tout était de la communication depuis le début. « On ne sait plus si c’était vrai. Et là, on a l’impression qu’elle se sent libérée de toutes les contraintes, qu’elle redevient un peu elle-même, et que du coup, presque, qu’elle oublie Johnny» a t-il indiqué se faisant passer pour les fans de Johnny qui n’hésitent pas à dire ce qu’ils pensent sur les réseaux sociaux. Contrairement à lui, Francesca Antoniotti, collègue de Gilles Verdez trouve Laeticia plus humaine lorsqu’elle affiche sa nouvelle relation amoureuse.