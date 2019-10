“J’ai des contractions qui me font trop mal”: Nabilla conduite d’urgence à la maternité

L’arrivée du petit Milann est imminente ! Tout semble prêt pour l’accueillir et la bombe Nabilla a hâte d’en finir avec la grossesse. L’ancienne candidate de télé-réalité a été conduite d’urgence à la maternité.

Nabilla ne va pas tarder à donner naissance à son fils Milann, peut-être même ce week-end alors que son terme est prévu pour le 20 octobre. Une imminente délivrance pour la jeune femme, qui ne supporte plus son corps.

En effet, ce samedi 5 octobre, Thomas Vergara et Nabilla Benattia se sont filmés dans un taxi en direction de la maternité nous rapporte Nextplz. Celle qui avait avoué ne plus supporter son corps a déclaré sur son compte Snapchat n’avoir pas du tout dormi la nuit à cause des contractions. «On va vite à la maternité. Je n’ai pas dormi de la nuit. J’ai des contractions qui me font trop mal. Donc on va voir ce qui se passe. Le médecin m’a dit de venir. (…) On a trop peur. Lui il n’a pas peur du tout mais moi je suis morte de trouille les gars. On ne sait pas si c’est pour aujourd’hui ou pas. Mais là ça ne va pas du tout. On espère que ça va bien se passer ! », a déclaré la belle brune de 27 ans.

La femme de Thomas Vergara, qui est visiblement fatiguée par sa grossesse ne devrait plus tarder à donner naissance à son fils Milann. “Aujourd’hui clairement je ne me supporte pas. J’en ai marre, je me dégoûte. Je me trouve horrible, j’ai les pieds gonflés, j’ai les cheveux gras alors que je les lave tous les deux jours, j’ai la peau du ventre qui me tire, j’ai de l’eau partout dans le corps. Je ne me supporte plus, je n’arrive plus à me regarder en fait.” a-t-elle déclaré le 1er octobre sur son compte instagram.

Le jeudi 3 octobre, elle a partagé une photo de son énorme baby-bump avec en légende : « Enceinte depuis 263 jours ». Le petit Milann va-t-il pointer le bout de son nez dans le week-end ?