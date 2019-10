Irak : au milieu des troubles, un homme ouvre le feu sur les manifestants et les policiers

Alors que les manifestations font rage dans la capitale irakienne, un homme armé a ouvert le feu sur des manifestants et des policiers. Les services de sécurités ont indiqué l’avoir appréhendé, rapport Press TV.

L’incident s’est produit vendredi dans l’après-midi dans la capitale. Un assaillant non identifié et masqué s’est approché de la place Tahrir à moto, a dégainé un pistolet sous le siège de la moto, s’est placé derrière un muret et a commencé à tirer. Selon un témoin oculaire, l’homme aurait tiré sur des personnes civiles et des policiers. Une vidéo de l’ensemble du développement, largement diffusée sur les médias sociaux, montrait que le tireur, qui se tenait à côté d’un camarade présumé, avait également sorti son téléphone portable de sa poche et avait commencé à se filmer et à parler à travers le téléphone portable.

Le réseau arabe Al-Alam News Network a rapporté que l’agresseur avait été arrêté avec l’aide de manifestants. Vendredi, une nouvelle vague de manifestations a balayé la capitale irakienne et d’autres localités au sud du pays à la suite d’une période de calme dans le pays, indique Press TV. Les manifestants veulent que le gouvernement entreprenne des réformes économiques significatives et s’attaque à la corruption dans les institutions de l’État. Des manifestations anti-gouvernementales similaires ont fait plus de 150 morts au début d’octobre.