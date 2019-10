Gabon: Ali Bongo parle et danse en public pour la première fois depuis son AVC (vidéo)

Le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba s’est adressé à ses concitoyens dans la journée du samedi 5 octobre dans le stade de Nzeng Ayong à Libreville. Cette intervention en public du chef de l’Etat est la toute première depuis son accident vasculaire cérébral (AVC) d’octobre 2018.

Le chef de l’Etat, victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) il y a plus de 11 mois, était apparu un peu plus souvent en public depuis son retour, il y a deux semaines, d’un long séjour privé à Londres où il subissait des « examens médicaux de routine » et « poursuivait sa rééducation ». Mais il est apparu sans avoir été annoncé samedi devant des milliers de supporters au stade Nzeng Ayong de Libreville, lors du meeting de clôture d’une tournée dans le pays de l’un de ses plus proches collaborateurs, son Directeur de cabinet Brice Laccruche Alihanga, qui s’y présentait comme son « messager ».

Lors de cette activité tenue au stade de Nzeng Ayong à Libreville, Ali Bongo, très ému a décidé de s’exprimer pour la toute première fois en public depuis environ un an. Dans un discours improvisé et plein d’émotions, l’homme d’Etat a exprimé toute sa gratitude à son peuple pour tout le soutien à lui apporté. « Vous ne pouvez pas savoir la joie que c’est pour moi de me retrouver parmi vous. C’est incroyable, j’ai rêvé de ce jour depuis plusieurs temps et c’est arrivé. Il faut remercier Dieu, et puis je tiens à remercier vous tous pour le soutien que vous m’avez apporté. » a déclamé Alibon Bongo devant une foule de sympathisant totalement acquise à sa cause et qui scandait son nom.

« Je suis là aujourd’hui et je serai toujours là »

Je vous dis que maintenant, je suis là et je suis là. J’ai tellement de choses à vous dire et finalement, je ne dirai rien parce que je veux moi aussi participer à la fête. Merci pour m’avoir invité, je suis là aujourd’hui et je serai toujours là », a fait savoir Ali Bongo Ondimba. Tout de blanc vêtu, de la chemisette aux baskets, il a pris sa canne à deux mains sur la scène pour esquisser un pas de danse au son d’une musique africaine, relate un journaliste de l’Afp.

Pour rappel, Ali Bongo Ondimba dirige le Gabon depuis prêt d’une décennie suite au décès de son père, Omar Bongo en juin 2009 à Barcelone et qui dirigeait le pays depuis 1967. En octobre 2018, il avait été victime d’un accident cardiovasculaire à Ryad alors qu’il effectuait une visite d’Etat en Arabie Saoudite. Depuis son retour de convalescence , Ali bongo reprend progressivement le contrôle du pouvoir et multiplie des apparitions publiques. Il y a quelques jours, il était à Paris pour assister aux hommages rendus à l’ex-dirigeant français Jacques Chirac.