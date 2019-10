Forum Evidences Politiques Actions: ACED-Bénin pour la réduction de l’insécurité alimentaire

L’ONG Action pour l’environnement et le développement durable (ACED) a lancé jeudi 17 octobre 2019, le forum « Evidences Politiques Actions » (Forum EPA). C’est une initiative du EPA Network, un réseau d’acteurs et d’organisations qui promeuvent l’utilisation des évidences dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des interventions.

«Utiliser les résultats de recherche pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain» c’est le thème du Forum EPA 2019 né du constat d’un déficit de cadre d’interaction entre les chercheurs (Universités, cabinets, instituts, etc.), les politiques (Gouvernement central et municipalités) et les praticiens du développement (Organisations non gouvernementales, partenaires au développement, secteur privé, etc.) sur les thématiques d’intérêts communs. Le lancement officiel a été fait ce jeudi par Bonaventure Kouakanou, Directeur de cabinet et représentant du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Pour lui, les conditions de vie de plus en plus difficiles dans les villes créent une nouvelle catégorie de citoyens « les pauvres urbains » dont la situation alimentaire et nutritionnelle reste très préoccupante. « Pour preuve, les ménages pauvres ont 10 fois plus de chance d’être en insécurité alimentaire que les ménages riches. Environ 35,8% des ménages urbains rentrent dans cette catégorie de pauvres urbains dont 7% sont en situation d’insécurité alimentaire » a t-il cité.

Il a par la suite fait remarquer que le volet « Agriculture » du Programme d’Actions du Gouvernement intègre ces préoccupations en s’assurant que les efforts de réduction de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition touchent toutes les couches de la population aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. « Mieux, les projets phares prennent en compte le maraîchage qui est une filière fortement mise en valeur dans l’agriculture urbaine et qui permet d’améliorer les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pauvres urbains au Bénin » va t-il préciser. Convaincu que ce Forum permettra des échanges fructueux sur les options et stratégies disponibles pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition notamment en milieu urbain, il exhorte toutes les parties prenantes à repartir avec des idées d’actions concrètes à mettre en œuvre pour accompagner le Bénin dans l’atteinte de l’objectif de « Faim Zéro ».

Des conseils vérifiés et jugés efficaces

Dans son allocution, Fréjus Thoto, Directeur de ACED Bénin et coordonnateur du EPA Network a exposé le projet EPA en trois point. Selon lui, l’approche EPA fait l’effort de collaborer avec les institutions de recherche pour s’assurer que ses actions sont basées sur des résultats pertinents, qui sont déjà testés, prouvés afin que ce qu’il met à la disposition de leurs différents producteurs comme conseils soit vérifiés et jugés efficaces. En suite, ACED Bénin travaille avec les politiques pour s’assurer que ses résultats de recherche soient intégrés dans les différents plans et programmes de développement au niveau national et décentralisé. « Et en troisième point, notre statut nous permet d’aller au delà de la recherche, au delà des recommandations politiques pour mener des actions concrètes et directes sur le terrain » a t-il ajouté.

Le professeur Bienvenu Koudjo, Directeur du cabinet du ministre de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est très fier d’accompagner ACED et ses partenaires dans l’organisation du Forum EPA qui vise le même objectif de connexion des acteurs de la chaîne de production et d’utilisation des résultats de recherche pour davantage d’efficacité et d’impact. C’est pourquoi, il a rassuré que leurs institutions de recherche regorgent d’innovations et de résultats de recherche qui proposent des solutions aux problèmes de développement dans plusieurs secteurs. « Le Forum EPA est la plus grande rencontre entre les producteurs et les utilisateurs d’évidences scientifiques dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Bénin » va t-il reconnaître avant de souligner que le Forum va au-delà de l’appui à l’élaboration des politiques et aide les praticiens à mener des actions concrètes sur la base des données probantes.

Vers la capitalisation effective des résultats

Présente à ce forum, l’Ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin, Catharina Geertruida Tjoelker-Klever a exprimé toute sa joie: « L’Ambassade des Pays-Bas est toujours ravie de saisir les opportunités d’échange avec les acteurs nationaux à différents niveaux pour échanger sur des thématiques d’intérêt comme celle qui nous rassemble ce matin » a t-elle évoqué dans sa prise de parole. Aussi rappelle t-elle: « la mise en œuvre des activités du consortium ACED/FSA/ACWFS contribue aux piliers 1 et 2 de la politique de sécurité alimentaire du Ministère Néerlandais des Affaires Etrangères qui concernent l’accroissement de la production agricole durable et l’accès équitable à une meilleure alimentation »

Du Forum Evidences Politiques Actions (EPA)

Démarré ce jeudi 17 octobre pour prendre fin vendredi 18 octobre 2019, le Forum EPA se concrétise à travers un espace de dialogue et de partage de

connaissances sur des thématiques de développement, réunissant les acteurs de la recherche, les décideurs politiques et les praticiens. Il s’agit d’un rendez-vous annuel qui vise à : présenter les innovations et résultats de recherche aux politiques et aux praticiens ; échanger sur la valorisation des innovations et résultats de recherche et faciliter le passage de la découverte au produit ; échanger sur les opportunités d’intégration des évidences dans les politiques

et les actions de développement ; identifier les opportunités de collaboration pour susciter de nouvelles recherches, et approfondir celles en cours.

Ce Forum EPA qui recherche une meilleure appropriation et une amélioration de l’utilisation des évidences sur l’agriculture urbaine par les politiques et les praticiens dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire, est la plus grande rencontre entre les producteurs et les utilisateurs d’évidences dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Bénin. Il permettra à court et moyen termes de créer et de maintenir une culture de recherche sur demande et de l’utilisation des évidences dans la formulation des politiques et

la structuration des interventions.

Ledit Forum s’adresse aux décideurs, mais vise également à amener les praticiens, y compris les partenaires au développement, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, à s’approprier les résultats de recherche dans la mise en œuvre de leurs interventions. Aussi, offre t-il aux chercheurs une plate-forme pour s’informer sur les questions concrètes qui intéressent les décideurs et les praticiens afin de les intégrer à leur programme de recherche.