Espagne-football: Ansu Fati convoqué chez les U21

Le jeune joueur du FC Barcelone Ansu Fati est convoqué chez les U21 de la sélection nationale espagnole. Après la polémique autour de son absence chez les U17, l’ailier a été appelé dans la catégorie supérieure.

La pépite du club catalan est convoquée chez les U21 en Roja. Absent de la liste des U17, Ansu Fati a reçu officiellement sa première convocation en équipe nationale. Non sollicité dans la liste première, le néo-espagnol a été rappelé après le forfait de son coéquipier Carles Pérez. « Ansu Fati a été appelé pour remplacer Carles Perez et rejoindra la sélection U21 le plus rapidement possible », a indiqué le communiqué de la sélection entraînée par Luis de la Fuente.

🚨 OFICIAL | Ansu Fati entra en la convocatoria de la @SeFutbol Sub-21 sustituyendo a Carles Pérez. 👉🏻 https://t.co/VBrXb509sQ pic.twitter.com/P4eGOYYoLZ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 11, 2019

Talentueux joueur de 16 ans, Ansu Fati a récemment eu la nationalité espagnole. Selon plusieurs médias internationaux, la mise à l’écart du joueur pour le mondial U17 au Brésil et de la liste originelle des U21 se justifiaient par des problèmes administratifs. Mais ce dernier a eu déjà le feu vert de la FIFA pour jouer pour la Roja.