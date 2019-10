Brexit: le Parti unioniste démocratique (DUP) rejette le nouvel accord

Alors que le nouvel accord sur le Brexit contente certains, d’autres ne veulent pas en entendre parler. Le Parti unioniste démocratique (DUP) rejette l’accord sur le Brexit, rapporte Al Jazeera.

Le DUP indique qu’il ne pouvait pas soutenir ce qui était proposé dans l’accord de Johnson concernant les questions de douane et de consentement pour la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande après le Brexit. « En l’état actuel des choses, nous ne pouvons pas soutenir ce qui est suggéré concernant les questions de douane et de consentement, et la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) manque de clarté », ont déclaré la chef du DUP, Arlene Foster et le chef adjoint, Nigel Dodds cités par Al Jazeera.

Toutefois, le parti indique que des négociations avec le gouvernement continueraient afin de contenter l’Irlande du nord. « Nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour tenter de parvenir à un accord raisonnable qui fonctionne pour l’Irlande du Nord et protège l’intégrité économique et constitutionnelle du Royaume-Uni », indique le parti.