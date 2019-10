Bénin: plus de 10 nouvelles chaînes s’ajoutent au bouquet Canal +

Le groupe Canal+ a lancé plus de 10 nouvelles chaînes pour le plaisir de ses abonnés. L’annonce a été faite le vendredi 11 octobre 2019 à Canal Olympia de Cotonou, lors d’une conférence de presse.

A partir du 15 octobre 2019, Canal offrira plus de contenus africains et plus d’éducation avec une chaîne dédiée aux enfants à travers de nouvelles chaînes sans changement de prix des formules. L’objectif est d’apporter plus de plaisir, plus de divertissements, plus de nouveauté aux abonnés selon le Directeur Général de Canal+ Bénin, Jonathan Lett. « On espère avec ces nouvelles chaînes sans augmentation de prix, pouvoir vous apporter (les abonnés Ndlr) plus de plaisir et on espère répondre à vos attentes et que vous allez aimer ces programmes comme nous l’avons aimé » a t-il expliqué. Il s’agit selon Afoussat Traoré , responsable à la communication de Canal+ Bénin, des chaînes comme M6 international qui n’étaient pas disponibles en Afrique. Pour elle, ces nouvelles chaînes qui intègrent les bouquets Canal+, à partir du 15 octobre 2019, seront disponibles sur les bouquets Canal+ à partir de la formule Access pour tous les abonnés.

Plus de 10 nouvelles chaînes

Les nouvelles chaînes qui rejoignent les bouquets Canal+ à partir du 15 octobre 2019 et sans changement de prix de formule sont Trace Afrikora, disponible avec la formule Access. C’est une nouvelle chaîne musicale dédiées aux musiques urbaines et populaires mandingues. M6 internationale, accessible avec la formule Evasion, réunit le meilleur des programmes du groupe M6 . Pareil pour Ludikids , une chaîne éducative et pédagogique qui accompagne l’éveil des enfants. Sur Ludikids, les enfants apprendront en s’amusant l’anglais, l’alphabétisation, les mathématiques, l’arithmétiques , les sciences et de manière générale le monde qui les entoure. Toujours disponible à partir de la formule Evasion, Automoto, une chaîne consacrée aux sports mécaniques avec une programmation reposant à la fois sur des magazines pratiques de découverte et la retransmission d’événement. Et puis, RTNB, (radio télévision nationale de Burundi ) dès la formule Access.

Six autres chaines seront disponibles sur les bouquets Canal plus à partir du 13 novembre 2019, notamment Canal+ Elle, ITV, NCI, CRTV Sport, Sunu Yeuf et Cuisine (formule Evasion) qui est une programmation gourmande pour découvrir les cuisines d’Afrique et du monde entier.

Les Escape Games

A l’occasion de cette conférence de presse mixte entre Canal+ et Canal Olympia, Floriane Déguénon, responsable de la salle Canal Olympia Wologuèdè a présenté une nouvelle activité intitulée « Les Skate Game ». A en croire sa description, c’est un jeux d’évasion grandeur nature qui permet de résoudre pendant 60 minutes des énigmes. « C’est une activité qui se pratique par groupe de trois, quatre ou 5 personnes. C’est un concept novateur et très amusant, c’est une expérience unique et inoubliable que je vous invite tous à venir tester déjà à partir de ce soir dans notre salle Canal Olympia », va t-elle détailler.