Bénin – Naissance du GPS: voici le discours du président Daniel Edah

Le parti Grâce pour la Prospérité Solidaire (GPS) a été mis sur les fonts baptismaux le 05 octobre 2019. Au cours du congrès constitutif du parti, son président Daniel Edah s’est adressé aux militants à travers un discours dont voici la substance.

Discours du président du parti Grâce pour la Prospérité Solidaire.

Militantes et Militants du GPS,

Chers Camarades,

Je remercie l’Éternel des Armées, le Dieu unique créateur du ciel et de la terre dont la grâce a permis la tenue effective du congrès constitutif de notre parti, la Grâce pour la Prospérité Solidaire, le GPS, le parti qui sortira le Bénin des errements passés et actuels.

Je vous remercie pour vos contributions multiformes respectives pour l’organisation de ce congrès et pour la confiance que vous me faites en me confiant les rênes de notre parti.

Voici bientôt trente ans après la conférence des forces vives de la nation qui nous ouvrit les portes du renouveau démocratique.

Qu’avons-nous fait de la démocratie ? Avons-nous agi dans le sens de sa consolidation ?

En avons-nous suffisamment profité pour améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens béninois ?

Mesdames et messieurs,

S’il est indéniable que des progrès ont été réalisés par comparaison avec la période d’avant la conférence nationale de février 1990, il est une vérité irréfutable que, quelles que soient les chapelles politiques, notre processus a été progressivement dévoyé par les régimes successifs depuis la première élection présidentielle en 1991.

Les difficultés actuelles de notre pays ont certes la marque des dirigeants actuels mais elles trouvent leur source dans la manière dont notre pays a été gouverné ces trois dernières décennies.

Mesdames et messieurs, le Bénin est à la croisée des chemins et nous devons avoir le courage de réaliser et d’affirmer les limites du système politique qui gouverne depuis mars 1991.

Nous avons cherché à trouver la démarcation entre ceux qui nous ont dirigé hier et ceux qui nous dirigent aujourd’hui afin de mieux nous positionner dans la quête du Bénin de notre rêve, le Bénin économiquement prospère et socialement stable.

Nous nous sommes rendus compte que la seule démarcation est la présence aux affaires.

Nous réalisons que les erreurs hier combattues deviennent des références pour justifier les abus et errements d’aujourd’hui.

Nous réalisons que ceux qui persécutaient hier sont à leur tour persécutés par ceux qui ont pourtant hier décrié les persécutions.

Nous réalisons que tout ce qui est reproché hier devient normal aujourd’hui.

Bref, pendant que le chômage des jeunes s’enracine, pendant que les femmes fournissent plus d’efforts et prospèrent moins, pendant que les producteurs de Coton produisent plus et s’enrichissent moins, pendant que nous sommes pris de court par l’absence de l’économie de production et de transformation, pendant que les fonctionnaires vivent de plus en plus dans la précarité, pendant que nous attendons encore la réalisation des promesses qui nous ont poussé à renvoyer l’ancien régime pour installer celui en place, la corruption continue son chemin, le système éducatif navigue à vue et l’économe de production et de transformation pourvoyeuse d’emplois et seule capable de nous apporter une croissance économique ressentie dans tous les ménages tandis que la préoccupation des politiques semble se résumer à comment exclure, intimider, haïr ou persécuter l’autre.

L’espace politique béninois est pris en otage par les mêmes qui se divisent en opposition et mouvance au gré de leurs intérêts personnels et qui se reproduisent par cooptation périodique de jeunes qu’ils entraînent à leurs mauvaises pratiques en vue de la survie du système qui promeut la politique d’exclusion et de représailles que nous avions connue hier et que nous connaissons encore aujourd’hui.

Nous saluons toutes les personnalités politiques, tous les partis politiques reconnus et en cours de reconnaissance qui se battent pour la restauration des valeurs démocratiques dans la gouvernance de notre pays.

Qu’ils aient été aux affaires avant avril 2016 ou qu’ils aient divorcé d’avec le régime dit de la rupture pour se retrouver dans l’opposition, nous réalisons que leurs efforts sont sans cesse ridiculisés par le pouvoir de la rupture qui leur rappelle constamment qu’ils ne sont pas qualifiés pour la critique de la mouvance au regard du passé de nombre d’entre eux.

Et pourtant, la cause défendue est noble même si la manière et les porteurs du message semblent manquer quelque peu de crédibilité.

À ceux qui les critiquent, le Parti GPS dit que l’opposition béninoise ne manque pas d’initiative et d’engagement mais elle est seulement prise au piège du passé de certains de ses animateurs dans la gouvernance de notre pays.

De même à ceux qui condamnent le régime du Président TALON pour n’avoir pas, par exemple, tenu sa promesse des 500,000 emplois en cinq ans à moins de dix-huit mois de la fin du mandat, le Parti GPS dit que ce n’est pas par faute de volonté que le régime de la rupture ne nous donne pas satisfaction. Le régime a bel et bien envie de bien faire mais il est pris au piège de sa politique de vengeance, de représailles et d’exclusion qui limite ses performances.

Solidaire du peuple qui souffre, le Parti GPS est naturellement en opposition à tout système politique non favorable à la Prospérité Solidaire du Bénin mais une opposition qui ne consiste pas à noircir systématiquement toutes les actions du régime actuel ou à oublier que c’est du fait de la mauvaise gouvernance hier de certains opposants d’aujourd’hui que le régime actuel a été choisi par le peuple en 2016.

Le Parti GPS dit NON à ce qui ne va pas aujourd’hui en même temps qu’il refuse d’absoudre les anciens dirigeants en retournant aux solutions passées.

Mesdames et messieurs, il ne s’agit donc pas pour nous au Parti GPS de nous déclarer de l’opposition ou de la mouvance.

Le salut pour le Bénin ne réside ni dans la mouvance actuelle ni dans son opposition qui forme avec elle le système politique défaillant mais plutôt dans la lutte contre tout le système politique actuel.

Notre opposition n’est donc pas une opposition dirigée contre un seul régime mais une opposition à tout le système qui gouverne le Bénin depuis bientôt trois décennies et dont le régime actuel est une représentation.

Le moment est venu d’asseoir une autre gouvernance, un système politique nouveau, inclusif, non corrompu et porteur de la nécessaire révolution des mœurs politiques.

Il faut une opposition à tout le système pour délivrer le Bénin.

Le Parti GPS est donc le parti d’opposition au système responsable des maux du Bénin. Le Parti GPS est le parti antisystème pour la délivrance du Bénin.

Mesdames et Messieurs, nous avons conscience que parmi les anciens et actuels dirigeants, dans l’opposition et la mouvance actuelles, il y a encore des personnalités qui aiment le Bénin et sont prêtes à changer pour faire avancer le Bénin.

Je nous invite à rester ouverts à la coopération avec elles et avec leurs partis ou mouvements politiques en fonction de leurs disponibilités.

Résolument engagés pour la conquête et la gestion du pouvoir d’État avec le solidarisme qui est notre ligne idéologique pour que chaque citoyen béninois devienne actionnaire de la richesse nationale, nous entamerons les consultations afin de construire la grande coalition nationale pour la révolution des mœurs politiques et jeter ensemble les bases de la construction de l’économie de production et de transformation dans la vision du Bénin économiquement prospère et socialement stable qui est la boussole de l’action du Parti GPS.

Chers Militants et Militantes,

Nous venons de naître. Le plus dur sera d’exister et de prévaloir.

Exister signifie avoir notre statut juridique conformément à la Charte des partis politiques.

Je voudrais vous convier à faire diligence afin que nous puissions réunir tous les dossiers requis pour la formalité d’enregistrement au Ministère chargé de l’intérieur.

Exister signifie que le GPS est présent dans tous les villages, hameaux et quartiers de ville.

Militantes et Militants,

Puisque le Parti GPS, parti du peuple, est le parti d’amour, le parti du travail et le parti d’inclusion, j’ai la conviction que chacun de nous ira partout prêcher la bonne nouvelle du Solidarisme, la bonne nouvelle de l’économie de production et de transformation, la bonne nouvelle du Bénin économiquement prospère et socialement stable.

Militants et Militantes,

Prévaloir signifie gagner toutes les élections auxquelles nous prendrons part. Nous avons la foi que le pouvoir vient de Dieu dont la grâce nous est garantie tant que nous penserons le bien de nos compatriotes.

Avec la grâce pour la Prospérité Solidaire qui nous accompagne, nous avons la victoire pour le bien-être Inclusif de tous les citoyens et pour la gloire de Dieu qui donne le pouvoir.

Vive la démocratie !

Vive l’économie de production et de transformation !

Vive le solidarisme !

Vive le Parti Grâce pour la Prospérité Solidaire – GPS !

Vive le Bénin d’Amour, de Travail et d’Inclusion !

Dieu bénisse le Bénin !

Je vous remercie.

Daniel Edah

Président du Parti GPS