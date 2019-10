Bénin: les recharges des compteurs prépayés SBEE désormais possibles via Moov Money

Le réseau de téléphonie mobile Moov Bénin a mis officiellement en service, ce lundi 21 octobre 2019 sa solution de paiement électronique des recharges de crédits prépayés SBEE. Le lancement a été fait à Cotonou par le ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou en collaboration avec l’union Européenne et la SBEE.

Envie de recharger votre compteur prépayé SBEE? Plus besoin de vous déplacer. Au Bénin, tous les abonnés Moov peuvent désormais recharger leur compteur prépayé SBEE où qu’ils soient 24/24 et 7jours /jours via Moov Money. L’objectif de cette initiative est d’accélérer et d’améliorer la qualité des services de la SBEE qui éprouvent d’énormes difficultés en approvisionnement de crédits prépayés en dehors des heures ouvrables.

Un processus de transformation digitale

Cet événement majeur constitue selon le ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou, un véritable cadeau offert au béninois, la veille de la journée mondiale de l’énergie. « C’est extraordinaire, ce que nous vivons aujourd’hui. Puisque ce que nous vivons aujourd’hui, c’est la traduction de cette révolution technologique à travers la révolution numérique digitale au service de la révolution énergétique voulue par le président Patrice Talon qui a accordé la priorité au secteur de l »énergie pour près de 10% de l’ensemble du programme d’action du gouvernement, soit près de 800 milliards de nos francs CFA » a t-il laissé entendre. A l’en croire, l’avenir sera riche et bel et prendra en compte les préoccupations des populations. « Donc, c’est avec joie et sourire que je lance officiellement l’achat par Mobile Money des crédits pour nos compteurs prépayés au Bénin. Et vous devez savoir qu’à travers Mobile Money, vous aurez Money (…) » va t-il officiellement lancer.

« Ce projet novateur engage la SBEE dans un processus de transformation digitale « a reconnu le Directeur Général de la Société Béninoise d’Energie Électrique (SBEE), M. Laurent Tossou. Pour lui, une fois fonctionnel, ce nouveau service permettra notamment d’impacter positivement la vie quotidienne et le confort des clients et de résoudre les problèmes de longues files d’attentes observées dans la plupart des points d’encaissement de la SBEE dûes souvent à une forte affluence voire un défaut de connexion puis le règlement des difficultés des clients en terme de distances à parcourir et de dépense .

Moov Bénin lance officiellement son service

Dans sa prise de parole, le directeur Général de Moov Bénin Omar Nahli a rappelé la vision de cet événement d’envergure nationale: « nous somme en effet là pour le lancement officiel du paiement électronique des recharges de crédit d’énergies prépayés SBEE via notre solution Moov Money ». A l’en croire, pour arriver à ce résultat, les équipes de Moov Bénin et de la SBEE ont travaillé ensembles pendant des semaines pour développer cette solution et pour rendre accessible ce service. « Cette opération sera sans doute bénéfique pour tous les citoyens , pour la SBEE , pour notre entreprise et pour tout le peuple béninois » a t-il souhaité. Conscient du fait que Moov Bénin est un acteur majeur de développement de la digitalisation des services au Bénin, monsieur Omar Nahli, directeur Général de Moov Bénin réitère son engament à accompagner l’ensemble des projets de digitalisation dans les services publics. Aussi est-il convaincu que ce service et d’autres (en cours) permettront de satisfaire les attentes du peuple béninois.