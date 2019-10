Bénin: le plan national de développement exposé au CES par Johanès Dagnon

Le lundi 14 Octobre 2019, les membres du conseil économique et social ont reçu dans les locaux du siège de l’institution, le conseiller spécial du chef de l’Etat, Monsieur Johanès Dagnon. Ce dernier a exposé aux membres de l’institution, le plan national de développement 2018-2025 (PND-2018/2025).

Le PND est le premier niveau de déclinaison de la vision Bénin 2025 Alafia conformément au système de planification retenu par le Bénin lors des journées nationales de réflexion organisées à ce sujet les 5 et 6 décembre 1991 et adopté par le Gouvernement en Conseil des Ministres en 1992. Il vise à préciser les repères stratégiques pour l’action de développement pour les huit (08) années qui séparent de 2025, échéance retenue pour la réalisation et concrétisation de la vision. Ainsi, il sera opérationnalisé en deux phases :

la première de 2018 à 2021 à travers le Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D) et le Programme d’Action du Gouvernement dont il intègre les axes et la deuxième phase de 2022 à 2025.

La mise en œuvre du PND 2018-2025 contribuera à conforter les réalisations du PAG 2016-2021 en assurant la continuité de l’action de développement d’un Gouvernement à l’autre et offre également l’opportunité d’assurer l’atteinte des cibles prioritaires des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de l’agenda 2063 de l’Afrique à tous les niveaux du processus de gestion de développement (niveaux central, sectoriel et local).

Et c’est par une communication que Johanès Dagnon a permis aux conseillers du CES de mieux comprendre le document de programmation. Une mission réussie pour le conseiller spécial du président de la République au regard des témoignages reçus. En effet, pour Léonide Gbaguidi, la communication du conseiller spécial du chef de l’Etat a été l’occasion pour les membres du CES de parcourir tout ce qui a été prévu par le gouvernement, le niveau d’exécution et les difficultés liées à l’exécution du Programme d’actions du gouvernement (PAG), le chemin qui reste à parcourir, et les risques liés à l’application du PND.

A sa suite, le conseiller Eugène Dossoumon exprime sa joie de constater que le Plan national de développement n’ait pas mis de côté et par le document de stratégie ‘’Bénin Alafia 2025 » qui, poursuit-il est un document de référence auquel on doit se référer pour l’élaboration de tout document de stratégie pour le développement du pays.