Bénin: la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) promeut l’excellence

La Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) a célébré les vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019 sa 20ème anniversaire. Lancées par un colloque scientifique sur la digitalisation, les festivités ont été clôturées par la traditionnelle soirée de l’excellence qui a lieu à Cotonou.

Après avoir réuni les spécialistes et les chercheurs du domaine du numérique autour du concept de la digitalisation, offert un cadre de réflexion et d’échange aux différents acteurs du monde économique sur ce nouvel outil de développement et favoriser le partage d’expérience dans le cadre du numérique, la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) a primé ses meilleurs étudiants ce samedi 26 octobre 2019. Une remise de prix qui fait suite à la prestation de serment de la troisième promotion des enseignants permanents de HECM (reçue par le professeur Albert Chincoun, Directeur Général délégué de HECM Béninl. « 20 ans d’existence dans la vie de la haute école de commerce et de management , que de souvenir à raconter. Nous avons bravé les obstacles, relevé de merveilleux défis. Ce parcourt n’a pas été un long fleuve tranquille. Nous y avons croisé des obstacles, les uns aussi coriaces que les autres » a confié l’honorable Natondé Aké, promoteur de HECM Bénin.

Pour lui, durant ces deux décennies, HECM à travers ses apprenants, a remporté de nombreux trophées tels que les Olympiades de comptabilité, le prix béninois de la qualité, de nombreuses places de majors nationaux et les nombreuses coupes remportées lors des compétitions culturelles et sportives. Aussi, a t-il évoqué les les brillants résultats enregistrés toutes ces années par HECM lors des examens d’Etat de BTS, de licence et de Master. « Pour compter de cette année académique 2019-2020, la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) a entamé sa transformation digitale à grands pas avec l’adomption du progiciel Geststudent qui permet une gestion efficiente du système LMD depuis l’inscription en ligne des étudiants jusqu’à l’obtention de leur diplômes en passant par la gestion de leur résultat, de leur scolarité sans oublier bien d’autres modules » va t-il préciser.

Ahmed Sacca Yarou, directeur de cabinet du ministère de l’économie numérique et de la digitalisation, a indiqué que les résultats auxquels parvient HECM chaque année académique, témoigne de la qualité de ses services et de la compétence des enseignants employés. A l’en croire, en acceptant de parrainer cette promotion, il a à coeur de partager avec les lauréats, quelques valeurs indispensables à toute vie professionnelles notamment « détermination, intégrité, amour du travail bien fait ». Aussi conseille t-il aux lauréats: « Je vous exhorte chers récipiendaires à ne pas dormir sur votre lauriers, ne restez pas les bras croiser et attendre que le travail vienne à vous, mais battez vous chaque jour que Dieu fait pour apporter un changement positif dans votre environnement » .

La représentante des Lauréates, Paulette Goudjinou a quant- à elle exprimé au nom de ses camarades toutes ses gratitudes à l’administration de HECM Bénin: « Si aujourd’hui, nous célébrons excellence et le 20ème anniversaire, c’est parce qu’il y a des hommes qui ont œuvré pour faire de cette année , une année exceptionnelle. (…) Les mots nous manquent pour exprimer toutes nos gratitudes. (…) Ansi disons-nous tout simplement Merci ».

De l’historique de HECM…

Créé en 1999 dans l’immeuble Sanoussi communément appelé « Chez prosper » à Bar Tito, HECM ne comptait en tout et pour tout que 80 étudiants qui sont les précurseurs d’une dynamique qui conduira Hecm à l’établissement au rang d’Ecole Leader dans l’univers des Etablissements privés d’enseignement supérieurs au Bénin. Très tôt, les employeurs ont fait confiance aux diplômés mis sur le marché de l’emploi. Aujourd’hui, le réseau d’anciens étudiants travaillant dans tous les secteurs de la vie économique est d’une densité appréciable. Un autre tournant décisif dans la vie de HECM a été son accréditation par le Conseil Africain Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) en 2007 pour les licences et en 2009 pour les masters.

En 2016, le vent des réformes souffla au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec la procédure d’agrément qui verra dès sa première édition l’Ecole Leader raflée la mise en obtenant en 2018, 100% d’avis favorables pour l’agrément de l’ensemble des 18 filières de formation. Après les promotions 2017-2018- et 2018-2019 de ces enseignants permanents, une demi-douzaine de nouveaux enseignants permanents ont prêté serment samedi 26 octobre 2019 devant toute la communauté universitaire de la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM).