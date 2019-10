Après leur documentaire explosif, Meghan Markle et Harry bientôt coupés de vivres ?

Suite à la diffusion de leur inédit documentaire le dimanche 20 octobre 2019, les Sussex, Meghan Markle et Harry, risquent la ruine financière.

Le prince Charles pourrait couper les vivres à Meghan Markle et Harry contre leur indépendance au sein de la famille royale britannique. En cause, plus rien ne va au sein de la famille royale depuis les récentes déclarations de Meghan et Harry dans un documentaire explosif. Il est reproché au Sussex d’être trop direct et de ne pas cacher « qu’ils ne supportent plus les obligations qui vont avec leur rôle et qu’ils ne parviennent plus à gérer l’exposition médiatique, au point d’envisager de s’installer en Afrique ».

Selon Gala, ces déclarations n’ont pas plu au prince Charles qui pourrait prendre une décision inattendue : leur couper les vivres. « Harry et Meghan sont en partie financés par la subvention souveraine et en partie par Charles. Meghan n’a pas une grande fortune et Harry a environ 20 millions à la banque. S’ils continuent à se comporter de la sorte, le prince Charles va arrêter de leur donner de l’argent, » a confié une source proche du Palais à The Sun.

Pour rappel, en plus d’une coquette somme du prince Charles, particulièrement riche grâce au duché de Cornouailles, chaque membre de la famille royale touche une pension versée par le Sovereign Grant.