Zimbabwe: Programme des obsèques de l’ex-président Robert Mugabe

Les funérailles officielles et l’enterrement de l’ancien président Robert Mugabe, héros de l’indépendance du Zimbabwe, auront lieu à la fin de la semaine prochaine dans son pays, a annoncé dimanche la présidence.

L’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, héros de l’indépendance qui a dirigé d’une main de fer son pays de 1980 à 2017, s’est éteint vendredi 6 septembre 2019 à l‘âge de 95 ans “entouré de sa famille” dans un hôpital de Singapour, où il avait été hospitalisé. Selon le porte-parole de la présidence, George Charamba, son enterrement serait prévu pour le dimanche 15 septembre.

« Sa dépouille est attendue mercredi après-midi (au Zimbabwe). Les funérailles officielles sont prévues samedi, son enterrement aura lieu dimanche (prochain) », a dit à l’AFP le porte-parole de la présidence, George Charamba. « Le lieu de son enterrement serait déterminé par sa famille », a ajouté M. George Charamba.

La mort du « camarade Bob », ainsi que le désignaient les membres de son parti, a suscité de nombreuses réactions unanimes en Afrique et en Chine. « C’est avec la plus grande tristesse que j’annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l’ancien président, le commandant Robert Mugabe« , a déclaré le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui lui a succédé en 2017 après un coup de force de l’armée. « Le commandant Mugabe était une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l’émancipation (…) de son peuple. Sa contribution à l’histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oubliée. Que son âme repose en paix », a-t-il ajouté sur Twitter.

Robert Mugabe avait pris les rênes de l’ex-Rhodésie, devenue indépendante, en 1980. Pendant son règne de trente-sept ans, l’un des plus longs sur le continent africain, il est passé du statut de père de l’indépendance et ami de l’Occident à celui de tyran qui a provoqué l’effondrement économique de son pays.

A sa chute en novembre 2017, sous la pression de l’armée, de son parti et de la rue, il a laissé un pays à l’économie exsangue, où le chômage dépasse les 90%.