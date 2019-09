Yahoo : son service en ligne subit une panne mondiale

Dès la matinée de ce jeudi 5 septembre 2019, les utilisateurs de Yahoo mail ont eu du mal à accéder à leur boîte. Pour cause, les services en ligne de la société américaine subissent une panne à l’échelle mondiale.

La société américaine de service en ligne Yahoo, est victime d’une panne mondiale dans la matinée de ce jeudi. Ni les services de messagerie, ni ceux de recherches en ligne ne sont épargnés.

Très tôt le matin, les services Yahoo avait essayé d’informer les milliers d’utilisateurs de la situation. « Notre priorité est de réparer cela. Nous comprenons que celui puisse être difficile pour nos utilisateurs. Nous vous remercions pour votre patience », a écrit Yahoo dans des messages publié sur le réseau social Twitter.

You may not be able to access some of our services, including email. Our top priority right now is getting this fixed. We appreciate your patience. — Yahoo Customer Care (@YahooCare) September 5, 2019

Jusqu’au début de l’après-midi, cette panne n’avait pas encore été réparée. Ce matin vers 8 heures, le site Down Detector, a sondé les différentes réactions des utilisateurs de Yahoo.com. Il en ressort que les utilisateurs qui se trouvent aux Etats-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est, sont les plus touchés par retombés de cette panne. En Europe, les pays les plus touchés sont la France, la Grèce et l’Espagne.

Les services en ligne de nouveau accessibles

Quelques heures plus tard, Yahoo a repris contrôle de ses services. L’entreprise s’est excusée auprès de ses utilisateurs et a indiqué que les services Yahoo sont désormais, dans leur grande majorité, accessibles. En 2016, le service Yahoo Mail comptait, selon BFMTV, environ 225 millions d’utilisateurs actifs.