Série A – Racisme: le coup de gueule de Demba Ba

Si ça ne tenait qu’au sénégalais Demba Ba, la Série A se verra dépourvue des talents africains. Tous les joueurs africains qui participent au championnat italien sont exhortés à y renoncer. C’est la solution que propose Demba Ba pour palier à la recrudescence des cris racistes dont sont victimes les joueurs africains. Après, entre autres, les épisodes Blaise Matuidi et Moise Kean la saison passée, c’est au tour de Romelu Lukaku d’être visé par des « cris de singe » ce week-end. Une chose que ne saurait tolérer l’ex-attaquant de Chelsea. Sur son compte twitter, Demba Ba appelle les joueurs de peau noire à quitter la Série A.

And here’s the reason why I decided not to play there when I could… And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won’t stop their stupidity and hate but at least they won’t affect other races. https://t.co/whu1XexYmy

— Demba Ba (@dembabafoot) September 4, 2019