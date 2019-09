OneRepublic: Beyoncé, Adele et Chris Martin réunis sur une même chanson

Selon Ryan Tedder, le nouvel album de OneRepublic contiendra un morceau réunissant deux superstars. Adele , Beyoncé et Chris Martin de Coldplay auraient enregistré une chanson ensemble.

Interviewé par Z1000 New York dans les coulisses du Global Citizen Festival, Ryan Tedder, le leader de OneRepublic a déclaré qu’un des titres du nouvel album du groupe contiendrait un duo entre deux popstars. Le chanteur a expliqué que Beyoncé et Adele avaient enregistré ensemble une nouvelle chanson qui sera présente sur ce dernier opus. En plus des deux chanteuses, Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, aurait également apporté sa contribution au morceau en jouant un solo de piano.

« On a une chanson avec Adele et Beyoncé avec Chris Martin au piano, mais je ne veux pas en parler… », a-t-il expliqué lors d’une interview pour la radio Z100 New York après le festival Global Citizen. Jusqu’à présent ni Adele, ni Beyoncé, ni Chris Martin n’ont pour le moment évoqué leur apparition sur le successeur de Oh My My, le quatrième album de OneRepublic, sorti en 2016, mais Ryan Tedder a également déclaré qu’il sortirait les titres de ce nouvel opus les uns après les autres.

Le dernier album d’Adele, son troisième intitulé « 25 », date de 2015. Elle a depuis limité ses apparitions publiques, laissant présager l’arrivée prochaine d’un nouvel opus. Quant-à Beyoncé, elle a récemment présenté « Lion King: The Gift », un opus inspiré du film de Disney réalisé par Jon Favreau. Un documentaire détaillant la création de l’album, intitulé « Beyoncé Presents: Making the Gift », a été diffusé le 16 septembre sur ABC aux Etats-Unis.

Chris Martin et Beyoncé ont déjà collaboré ensemble sur le tube « Hymn For The Weekend » en 2015. Quant au nouvel album d’Adele, les dernières rumeurs font état d’une sortie d’ici la fin de l’année 2019.