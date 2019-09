« Nous sommes entrés dans la meilleure période de la coopération entre la Chine et le Bénin »

Dans une interview accordée à Benin Web TV, l’ambassadeur de la république populaire de Chine près le Bénin a fait un tour d’horizon de plusieurs sujets. Entre autres, quelques réalisations de la Chine en république du Bénin depuis l’établissement des liens d’amitié. Monsieur PENG Jingtao a aussi souligné les bonnes relations qui existent depuis près d’un demi-siècle entre les deux pays.

Les relations sino-béninoises se portent bien. C’est ce qu’il convient de retenir des propos de SEM Peng Jingtao, ambassadeur de Chine à Cotonou. En 47 ans de coopération, la Chine a été un partenaire important pour le Bénin, dans sa politique de développent. « Il n’y a aucun nuage politique dans les relations bilatérales. Les communications entre les responsables des deux Etats sont fréquentes. Dans la coopération économique, nous avons connu une coopération riche, variée, fructueuse et bénéficiant directement au peuple. On peut même dire que nous sommes entrés dans la meilleure période de la coopération bilatérale entre la Chine et le Bénin », a indiqué le diplomate.

Plusieurs secteurs importants pour le Bénin, ont été privilégiés par les chinois pour apporter leur expertise. Entre autres, trois secteurs clés ont été abordés d’entrées. Il s’agit des infrastructures, de la formation et de la santé. En matière d’infrastructure, M Peng Jingtao rappelle que la Chine est « aussi un pays en développement. Donc nous connaissons parfaitement bien ce dont ont besoin les pays en développent. Sans infrastructures, on ne peut rien faire ; donc c’est un des domaines prioritaires ». Plusieurs réalisations dans ce domaine ont été faites au Bénin, avec la construction des routes et d’infrastructures administratives, sociales, sportives et autres.

La formation et la santé

Dans le domaine de la formation, un autre domaine important de la coopération avec le Bénin, la Chine partage sa connaissance dans tous les secteurs ou presque avec le Bénin. Selon le diplomate, « chaque année, on invite au moins 300 béninois en visite en Chine pour des formations et des séminaires différents dans tous les secteurs ». En plus de cela, l’empire du milieu apporte la connaissance et la met à la portée de la population. C’est dans cette vision que la Chine a créé deux centres de formation agricole au Bénin. « Un pour l’élevage des poussins et la plantation de maïs et l’autre c’est pour la plantation du coton », explique-t-il tout en soulignant que « la formation des élites est très importante pour le Bénin, donc une priorité pour la Chine dans notre coopération ».

Le troisième domaine prioritaire dans la coopération Chine-Bénin, c’est la santé. Ici, sans faire grand bruit, la Chine est aussi très présente selon l’ambassadeur, et apporte expertise, matériels et infrastructures au Bénin. « Cela fait 41 ans que la Chine envoie des missions médicales au Bénin, au total plus de 500. Actuellement dans trois villes béninoises, il y a encore trois missions médicales chinoises qui travaillent avec les médecins béninois. A part l’envoi de missions, il y a la construction des hôpitaux et l’offre d’équipements médicaux », a expliqué l’Ambassadeur.

Une priorité nouvelle

Outre ces secteurs prioritaires, s’ajoute un nouveau qui est tout aussi au premier plan. C’est l’investissement. « Il y a actuellement la construction du pipeline entre le Niger et le Bénin, l’investissement va être fait par une société chinoise (China pétrole), et va être l’investissement le plus grand du Bénin depuis son indépendance. Aussi, pas mal de sociétés chinoises ont manifesté leur intérêt pour investir au Bénin et nous faisons beaucoup d’efforts pour les attirer », souligne SEM Peng Jingtao.

La technologie

La Chine est des pays ou le pays le plus grand en matière de technologie. Dans ce domaine, l’ambassadeur indique que « pour le transfert de technologie, nous sommes pleinement ouverts avec nos frères africains dans tous les secteurs : pour la construction, pour la télécommunication etc. ». Il apprécie au passage les efforts du gouvernement béninois en la matière avec le processus de digitalisation entamé avant de parler de quelques réalisations en la matière dans le cadre de la coopération.

« La société Huawei choisi chaque année des jeunes élites pour un stage en Chine dans leurs sociétés et certains sont même recrutés par la société ou par d’autres sociétés. Dans ce même domaine de formation, nous invitons aussi les béninois à suivre des formations en Chine avec d’autres élites des autre pays, parce que le marché chinois est le plus dynamique dans ce secteur aujourd’hui », a déclaré M. Peng Jingtao.

Les autres secteurs : sécurité et tourisme

Les autres domaines comme la sécurité et le tourisme, le diplomate chinois indique que la coopération entre les deux pays ne s’est pas encore étendue à ces domaines mais ils ne sont pas négligés pour autant. Des discussions sont en train d’être menées dans ce cadre pour embrasser ces domaines non moins importants.

« Il n’y a pas encore de projets très concrets dans la sécurité mais ce n’est pas un domaine négligé, avec le ministère de l’intérieur nous avons quelques discussions sur la possibilité de coopérer. C’est le même cas pour le tourisme car c’est considéré comme un pilier économique du Bénin, le gouvernement accorde une grande importance à ce domaine. Ce que nous pouvons faire, c’est d’adapter notre politique avec la stratégie du Bénin », a indiqué le diplomate chinois.