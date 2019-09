Meghan Markle et Harry: leurs titres de noblesse bientôt retirés?

Meghan Markle et Harry pourraient bientôt ne plus avoir de titres au sein de la royauté. En cause, l’annonce d’une pétition contre leur titres de noblesse qui n’est plus du goût de certains.

Suite à leur pompeux mariage royal, la reine Elizabeth II a intronisé le prince Harry et Meghan Markle comme duc et duchesse de Sussex. Un an plus tard, une pétition a ainsi été lancée pour retirer au couple ce privilège pour des raisons morales. Selon Gala, il leur est reproché leur train de vie luxueux, leur hypocrisie parce qu’ils voyagent en jet privé alors qu’ils se disent défenseurs de l’environnement, leurs goûts vestimentaires coûteux et leurs amitiés people qui ne seraient pas dignes de membres de la famille royales.

C’est pourquoi, le front anti Meghan et Harry représenté par Charles Ross dans la ville de Brighton a déposé en juillet 2019, une pétition afin que le prince et son épouse soient privés de leurs titres de noblesse. « Nous demandons au Conseil Municipal de Brighton et Hove de rejeter l’usage des titres duc de Sussex et duchesse de Sussex pour les individus Henry (‘Harry’) Windsor et Rachel Meghan Markle car ils sont moralement inacceptables et manquent de respect au comté de l’East Sussex » exige la pétition.

« Une élite fortunée »

Selon ladite pétition qui a reçu plus de 1700 signatures en moins d’un mois, les parents du petit Archie, Meghan et Harry n’ont plus le droit de se faire appeler duc et duchesse de Sussex par les officiels de la ville. « En tant que résidents de Brighton et Hove, nous demandons au Conseil Municipal de ne plus se référer à ces individus en utilisant ces titres qui ne sont absolument pas démocratiques et qui symbolisent l’oppression du peuple par une élite fortunée. » Charles Ross interdit également que le couple royal soit traité comme tel dans sa ville : « Nous ne voulons également plus que le Conseil Municipal accueille ces individus ou leur offre une quelconque hospitalité ou courtoisie autre que celles réservées au public ».

La même source indique que la pétition doit être débattue le 24 octobre 2019 par les élus de la ville. Toutefois, il serait impossible que le duc et la duchesse perdent leur rang puisque, seule la reine Elizabeth II peut accorder ou retirer un titre de noblesse au Royaume-Uni. Par conséquent, l’opinion de Charles Ross reste minoritaire dans le comté.