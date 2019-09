Maxwel Cornet à la croisée des chemins 

À un an de la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet est à un tournant de sa carrière. Parti pour rester, une saison supplémentaire, dans le Rhône, le jeune ailier droit Ivoirien de 22 ans doit à tout prix gratter du temps de jeu afin d’accrocher une prolongation de contrat chez les Gones ou bien convaincre un club de miser sur lui l’an prochain. L’ancien Messin arrive dans une année charnière, tout comme l’OL qui mise beaucoup sur cette nouvelle saison.

À un an de la redistribution des droits TV, qui ont explosé avec Media Pro, les clubs Français misent tout pour atteindre les sommets de la Ligue 1. En effet, l’an prochain, les 20 écuries de L1 se partageront le milliard d’euros offert par le groupe télé espagnol, et le pourcentage des recettes dépendra, forcément, du classement de cette saison. Ainsi, chaque équipe s’est plutôt renforcée cet été afin de postuler aux meilleures places du classement et espérer renflouer les caisses avec les droits télévisuels : à l’image de Rennes, Montpellier, Nice, Lille…

Lyon n’a pas dérogé à la règle et a été dans l’obligation de se renforcer après trois départs dans l’effectif : Nabil Fekir (20 millions), Tanguy Ndombélé (70 millions) et Ferland Mendy (50 millions). Forcément, Juninho, le directeur sportif, et Jean-Michel Aulas, le Président lyonnais, ont misé plusieurs dizaines de millions d’euros pour renforcer l’effectif de Sylvinho avec les arrivées de Thiago Mendes, Jean Lucas, Joachim Andersen, Ciprian Tatarusanu ou encore Youssouf Koné. Le technicien Brésilien est censé amener un nouveau souffle à l’équipe après 3 ans et demi de stagnation sous Bruno Genesio et, forcément, le rôle de Maxwel Cornet pourrait changer.

L’Ivoirien, arrivé à Lyon en 2015 contre 400 000 euros, a choisi l’OL pour avoir du temps de jeu et disputer de grands matchs européens. Souvent mis en concurrence avec d’autres joueurs de côté, Cornet n’a jamais vraiment eu l’occasion de s’imposer au sein du XI titulaire de l’OL, l’équipe de Ligue 1 qui laisse plus chance aux jeunes talents. L’an passé, il n’a pourtant pas démérité lors de ses entrées en jeu et s’est même offert un doublé à l’Etihad Stadium, face à Manchester City en Ligue des Champions, lors de sa première apparition de la saison.

Rapide, technique, plutôt adroit devant le but et assez intelligent offensivement, l’ancien messin doit confirmer tous les espoirs placés en lui ces dernières années et conforter son statut de joueur de grand talent, et non plus de belle promesse. L’an dernier, le natif de Bregbo a tout de même marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues en étant que quelques fois titulaire. Cornet a donc beaucoup à jouer cette année et son avenir dépendra, forcément, de cette saison 2019-2020. Un temps pisté par Watford, le Borussia Dortmund et même Valence, en Liga, l’Ivoirien pourrait dynamiter les deux prochains marchés des transferts. Et ça ne fera pas forcément les affaires des petits protégés de Jean-Michel Aulas, qui pourraient perdre une doublure de qualité au poste d’ailier droit.