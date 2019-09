Libye : Haftar a « détruit la voie politique et tous les efforts de l’ONU », le PM Fayez Serraj

Le Premier ministre libyen Fayez Serraj, soutenu par l’ONU, a déclaré que l’armée basée dans l’Est avait « détruit » la piste politique dans le pays après le lancement d’une campagne militaire pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli il y a près de six mois, rapporte l’agence Xinhua.

Serraj a fait ces remarques lors d’une réunion avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à New York, a annoncé jeudi le bureau d’information du Premier ministre. « Le Premier ministre a déclaré que l’agresseur avait détruit la voie politique et tous les efforts de l’ONU après la déclaration de guerre lors de la présence du secrétaire général de l’ONU à Tripoli », selon le communiqué, rapporté par Xinuha.

L’armée basée dans l’est, dirigée par Khalifa Haftar, mène depuis le début avril une campagne militaire pour prendre le contrôle de Tripoli et renverser le gouvernement de Serraj. La violence a coûté la vie à des milliers de personnes et contraint près de 120 000 personnes à fuir leur domicile. Mercredi, le porte-parole de l’armée de l’Est a déclaré que M. Haftar soutenait la piste politique et le dialogue national dans le pays. Après le soulèvement de 2011 qui a renversé le leader décédé Mouammar Kadhafi, la Libye a été victime d’une escalade de la violence et de divisions politiques.