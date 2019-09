LDC: Neymar, Navas et Icardi présents dans la liste du Paris Saint-Germain

La Ligue européenne des champions reprend ses droits dans ce mois de septembre. Pour les matchs de poule de la compétition aux grandes oreilles, le Paris Saint-Germain a dévoilé les noms de ses stars qui seront de la partie.

Comme tous les autres clubs qui prendront part à la prestigieuse compétition footballistique en Europe, le club de la capitale française a rendu publique la liste de ses joueurs convoqués à cette occasion. Sans grandes surprises, les dirigeants parisiens ont misé gros sur certaines recrues. Dans le lot, l’ancien sociétaire de l’inter de Milan, l’argentin Mauro Icardi et le désormais ex-gardien de but du Real Madrid, le costaricien Keylor Navas sont présents. La star brésilienne qui a beaucoup animé le mercato, Junior Neymar est bel et bien présente dans l’effectif.

Voici l’intégralité de la liste des 23 joueurs du PSG pour la LDC

Gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico

Défenseurs : Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Thomas Meunier, Colin Dagba, Juan Bernat, Layvin Kurzawa

Milieux : Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Julian Draxler, Pablo Sarabia

Attaquants : Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Eric-Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi.

Pour rappel, les champions de France en titre sont logés dans la poule A et joueront le Real Madrid (le plus titré de la compétition), le Club belge du FC Bruges et Galatasaray (Turquie). Le mercredi 18 septembre, le PSG lancera sa campagne européenne contre le Real Madrid au Parc des Princes.