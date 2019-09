France – décès de l’ex-président Jacques Chirac: l’Afrique réagit!

L’Afrique est fortement touchée par le décès de l’ancien président français Jacques Chirac survenu ce jeudi 26 septembre 2019 à Paris. Du Togo via le Maroc en passant par la Guinée, le Niger…les présidents africains ont salué la mémoire d’un grand homme d’État qui a fortement marqué l’histoire des relations franco-africaines.

« Un homme de dialogue et de convictions, profondément attaché au respect du droit international et de la justice à l’échelle mondiale », telle est la description littéraire faite par le roi Mohammed VI, de la personnalité de l’illustre disparu. Dans son message, le Souverain du Maroc, salue la mémoire de Jacques Chirac qui a consolidé les relations franco-marocaines et présente ses condoléances les plus attristées à Emmanuel Macron et à toute la nation française: « Le Royaume du Maroc gardera précieusement le souvenir d’un grand ami qui a activement contribué à la consolidation des relations d’amitié entre nos deux pays en les érigeant en un partenariat d’exception », souligne le message royal.

Faure Gnassingbe salue la mémoire d’un homme de conviction…

Du côté de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé a lui aussi, réagi au décès de Jacques Chirac. Sur son compte twitter, il a salué la mémoire de l’illustre disparu qui, selon lui, est un homme de conviction, un humaniste fidèle et ami du Togo.

Mes condoléances et celles du peuple togolais à la famille éplorée et à toute la nation française.#JacquesChirac pic.twitter.com/UpYANeMKbI — Faure E. Gnassingbe (@FEGnassingbe) September 26, 2019

« Jacques Chirac, figure emblématique des relations franco-africaines »

Pour le président sénégalais Macky Sall et ses homologues Alpha Condé et Ali Bongo, voire Mohamed Bazoum, ministre de l’Intérieur du Niger, l’ancien président français Jacques Chirac est un homme d’Etat qui a été une figure emblématique pour les relations franco-africaines. Ces personnalités politiques africaines, ont tous présenté leurs condoléances à sa famille et à la nation française.

J'adresse mes condoléances émues et celles de la Nation au Président @EmmanuelMacron et au peuple français, suite au décès du Président Jacques Chirac. Je rends hommage à un grand homme d’État et figure emblématique des relations franco-africaines. — Macky Sall (@Macky_Sall) September 26, 2019

Le Président Alpha Condé adresse ses plus profondes condoléances au peuple français et à son homologue @EmmanuelMacron suite au décès de l'ancien président français Jacques Chirac, grand ami de l'Afrique. #Chirac #Kibaro — Alpha Condė Infos 🇬🇳 (@AlphaCondeInfos) September 26, 2019

Jacques Chirac était un grand ami du Gabon. Un amoureux sincère de l'Afrique. Il a été pour moi, plus qu'un ami, un père spirituel dont je n'oublierai jamais la bienveillance. Au nom du peuple gabonais, je présente à sa famille et au peuple français mes plus sincères condoléances — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) September 26, 2019

La mort du Président Chirac, même malade depuis longtemps, est un choc pour les responsables africains qui l’ont connu. C’était un homme de son temps, c’est vrai, mais il aimait l’Afrique très sincèrement. C’est donc un ami de l’Afrique qui s’en est allé. — Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) September 26, 2019

Ttes mes condoléances au peuple français pour la perte du Président Jacques Chirac un grand serviteur de l'état français et une figure emblématique de la relation France Afrique. — Mamadou (@Mamadou18310331) September 26, 2019

Faut-il le rappeler, l’ancien président français Jacques Chirac est décédé dans la matinée de ce jeudi 26 septembre à Paris, dans sa 86e année. L’annonce de son décès a été faite par sa famille.