Fin de la carrière de Nicki Minaj, ses fans sont sous le choc

A 36 ans, l’incontournable figure du rap américain Nicki Minaj a annoncé sa retraite de l’univers musical. La star entend vouloir se retirer pour consacrer son temps à une nouvelle vie avec comme plan, un mariage dans les prochains mois avec son nouveau copain Kenneth Petty.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

