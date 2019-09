États-Unis: une petite-fille de 6 ans arrêtée, menottée et conduite dans un centre de détention

Kaia Rolle va surement être traumatisée à vie ! Sa grand-mère de Floride se pose bien des questions sur les motifs de l’arrestation de sa petite-fille de 6 ans. Ce jeudi 19 septembre, Meralyn Kirkland a reçu un appel de l’école primaire de sa petite-fille Kaia pour lui informer que cette dernière avait été placée en garde à vue. La fillette de 6 ans a été arrêtée après avoir piqué une crise de colère en classe et après avoir donné un coup de pied à un membre du personnel de l’établissement.

«L’école m’a appelée pour me dire qu’elle avait été arrêtée, qu’il y avait eu un incident où elle avait donné un coup de pied à quelqu’un et qu’elle était accusée d’agression», témoigne Meralyn Kirkland, sa grand-mère, à la station WKMG. La fillette, en première année du primaire, s’est fait prélever des empreintes digitales et photographier, comme une criminelle, selon le rapport des forces de l’ordre.

“First grader Kaia was handcuffed and carted off where Kirkland says she was fingerprinted and even had a mug shot taken.”

SHE IS SIX YEARS OLD. SHE WAS HANDCUFFED. How is this the world we live in? #injustice

