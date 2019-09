Éléphants 1-2 Écureuils : « …on a beaucoup embêté cette équipe de Côte d’Ivoire … « 

Dans une interview accordée au média officer de l’équipe nationale, Michel Dussuyer, sélectionneur des Écureuils a fait son analyse du premier match test de septembre gagné par ses poulains 2-1 contre l’un des géants d’Afrique ( la Côte d’Ivoire).

» L’entame de match un peu difficile …en premier quart d’heure. On a eu du mal à se situer et puis cette équipe de Côte d’Ivoire nous a posé quelques problèmes même si on ne concède pas énormément d’occasions, mais on a quand même concédé des possibilités et puis petit à petit on est bien revenu dans le match, on s’est stabilisé sur le plan défensif et on a commencé à ressortir les ballons un peu plus proprement avec moins de déchets.« , a fait savoir le technicien français

Une fois en confiance, l’équipe béninoise » a commencé à s’exprimer aussi offensivement puisqu’il y avait de la place pour jouer et donc il fallait qu’on ait confiance en nous et qu’on joue. Et puis en second (partie) on a continué sur (cette lancée) en montant encore d’un cran, d’être un peu plus haut.« , a-t-il ajouté

Avec une deuxième partie maîtrisée par ses poulains, ce qui témoigne du résultat, les Écureuils ont mis en difficulté, la Côte d’Ivoire, ce que confirme l’ancien gardien de l’AS Cannes « Euh ! Je pense qu’on a beaucoup embêté cette équipe de Côte d’Ivoire, on s’est créé pas mal d’opportunités, mais on a pas …« .