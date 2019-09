DJ Arafat: Molare dévoile enfin ses regrets et lui fait une grosse promesse

Didier tu as passé ta première nuit seul sa me donne des frissons Même rien que d’y penser . Je vois que tu es parti , je me suis joué les durs pour ne rien laisser paraître à cause de ton faux mot là ( on est pas des faibles chez nous ). les 3 premiers jours ont été difficile après j’ai pris du recul pour regarder de loin , j’ai eu le sentiment de te parler certains soir . Mais finalement tous les jours je me suis posé des questions sur ce que j’ai raté avec toi . J’ai entendu les calomnies , les injures je n’y ai pas répondu parce que sa n’allais pas te ramener et je savais que j’avais perdu une partie de moi et je voulais rester digne . Tu m’as beaucoup parlé mais je ne t’ai pas toujours trouvé juste , mais tu as eu raison sur certains points j’aurais du t’écouter hin ( pour une fois depuis 20 ans je dis tu as RAISON ), tu me connais j’y reviendrai . Aujourd’hui on se quitte définitivement , je n’avais pas envisagé sa comme sa et c’est pas ce qu’on c’est dis j’ai pensé au contraire et tu as dis que tu allais être là qu’ils sont grands maintenant que tu allais faire attention mais DIEU décide . Tes faux palabres tes fausses jalousies parce que je parle avec tel ou tel aujourd’hui vont me manquer . Vanessa m’a demandé qui va faire direct sur toi le vieux ? Je me le demande aussi .Même tes directs ou je t’appelle pour te dire d’arrêter de me faire chier aujourd’hui je les regarde avec affection . Tu m’a donné aussi ta dernière leçon en partant , sur comment je vois les gens . Mais toutes ces années sont irremplaçables , les combats ne sont pas finis . Tu me laisse une grande charge , mais tu sais aussi que je ne suis pas dans les échecs pour sa seulement tu peux dormir serein . le plus dur commence aujourd’hui en tous cas tant que je pourrai mais DIEU va faire . Je vais demandé à Erico Seri ou en est le projet en cours où nous devions montrer la paix avec Serge beynaud et orange . parce que peux de personnes savent que tu allais militer pour la paix de cette période là à 2020 pour que les gens prennent conscience si DIEU ne t’avais pas rappelé ils auraient été choqués . Pour , la famille MAMAN TINA , ta FEMME , les ENFANTS tes FRERES biologiques et ceux qui ne le sont pas on va en parler en privé le vieux hambak est abattu . Va juste en PAIX. Que PAPA PIERRE t’accueil et qu’il te guide comme quand il étais là avec nous . Moi je reste sur la célébration de ta vie et je ne regarderai aucune image triste de TOI . Nous allons prier pour toi . Prier et prier encore . Ton anniversaire le 26 janvier on va tous faire pour se retrouver comme tu t’arrangeais pour qu’on soit là même après tes faux clash là . Je t’aime ❤️ ton départ ne vas pas changer sa !!! On c’est tout dis dans cette vidéo en décembre . VA EN PAIX 🙏🏾.SEIGNEUR ACCEUIL LE PARDON 🙏🏾.

