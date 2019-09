Décès de Jacques Chirac: Guillaume Soro revient sur sa première rencontre avec le défunt

Une icône de la politique française a tiré sa révérence ce jeudi 26 septembre à Paris. A l’annonce de la nouvelle, les réactions pleuvent de toute part. Sacrifiant à la tradition, Guillaume Soro est revenu sur sa première rencontre avec Jacques Chirac.

Le député de Ferké s’est distingué dans ce flot de condoléances adressé en la mémoire de Jacques Chirac, ancien dirigeant français. Dans sa note de condoléances relayée sur Afrique sur7, l’ancien chef du gouvernement ivoirien parle de sa première rencontre avec le défunt à Paris. « Fraîchement arrivé à Paris courant janvier 2003 pour les négociations de l’Accord de paix de Linas-Marcoussis, je rencontrai le Président Chirac par l’intermédiaire de l’ancien Ministre des Affaires Étrangères et ancien Premier Ministre de la République Française d’alors, M. Dominique de Villepin. Surpris visiblement de voir ce « gamin » venu de Bouaké, le Président Chirac me scruta du regard avec une sorte d’incrédulité », a écrit le parlementaire.

Comme l’a évoqué plusieurs autres personnalités africaines, celle-ci n’a pas manqué de saluer les qualités d’un Homme d’Etat ainsi qu’un Ami de l’Afrique. Et à Guillaume Soro de conclure : « Tout en m’inclinant respectueusement devant la mémoire du défunt, j’adresse à l’endroit de son épouse Bernadette et de sa fille Claude Chirac, mais aussi au Peuple ami de France, mes plus sincères et profondes condoléances ».

Président de la république française de 17 mai 1995 au 16 mai 2007, ce haut fonctionnaire a rendu l’âme ce jeudi à Paris dans sa 87è années.