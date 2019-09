Crise libyenne : réaction de la Chine face aux hésitations de la communauté internationale

L’envoyé de la Chine à l’ONU a appelé mercredi la communauté internationale à prendre des mesures efficaces pour aider la Libye à mettre un terme au conflit en cours et à reprendre le dialogue politique.

La situation en Libye est dans la tourmente depuis huit ans et le peuple libyen a enduré de grandes souffrances. La sécurité et la situation humanitaire dans les régions environnantes se sont détériorées, a déclaré Wu Haitao, représentant permanent de la Chine auprès de l’ONU, à La réunion du Conseil de sécurité sur la situation en Libye, a rapporté Xinhua. Wu a exhorté la communauté internationale à jouer un rôle constructif dans la recherche d’une solution à la question de la Libye. Il est impératif de défendre les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Libye, a-t-il ajouté.

Les résolutions du Conseil de sécurité doivent être strictement appliquées, a ajouté M. Wu, ajoutant que les pays d’influence devraient faire de leur mieux pour promouvoir les négociations de paix et pousser les parties concernées à mettre fin au conflit et à reprendre le dialogue, selon Xinhua. Il est important de respecter le processus politique mené par la Libye et appartenant à la Libye, a déclaré l’envoyé chinois. « La Chine félicite les parties concernées en Libye pour avoir honoré l’engagement de la trêve lors des festivités de l’Aïd al-Adha. »

«Toutes les parties doivent s’appuyer sur cela, garder à l’esprit les intérêts fondamentaux de la Libye et de son peuple, renforcer la confiance mutuelle et rechercher des solutions par le dialogue et la consultation, en vue d’instaurer à terme une paix, une prospérité et une stabilité durables, ” a déclaré le diplomate, selon Xinhua.

Sanctions, paix et stabilité

Wu a ajouté que la question des sanctions devait être correctement traitée. Dans les circonstances actuelles, il est important d’appliquer strictement l’embargo sur les armes imposé à la Libye, a-t-il déclaré. «En même temps, le but des sanctions est de faciliter le règlement politique. Il est nécessaire de prévenir les conséquences négatives pour les civils libyens et les pays tiers des sanctions imposées dans d’autres domaines, » a souligné Wu. Il ne faut pas compromettre les intérêts nationaux de la Libye, la vie normale et les besoins humanitaires de sa population, a-t-il ajouté.

L’envoyé chinois a appelé le comité des sanctions, son secrétaire et le groupe d’experts à se conformer strictement au mandat des résolutions du Conseil de sécurité et à travailler avec impartialité. La Chine soutient le peuple libyen dans sa quête de la paix et de la stabilité. Sur la question de la Libye, la Chine a fait preuve d’impartialité et a joué un rôle constructif dans la recherche d’un règlement politique, a déclaré Wu, cité par Xinhua. La Chine se joindra à la communauté internationale et contribuera activement à rétablir la paix et la stabilité en Libye, a-t-il déclaré.