Coupe du monde 2022: Le Qatar dévoile le logo pour son Mondial

La FIFA l’a décrite comme telle : « Les ondulations de l’emblème font allusion aux dunes des déserts de sable si caractéristiques du pays hôte, tandis que sa forme est à la fois celle du chiffre huit – comme le nombre d’enceintes magnifiques qui accueilleront la compétition – et celle du symbole de l’infini, qui vient souligner les innombrables interconnexions qu’implique la compétition. » Les mots «FIFA WORLD CUP Qatar 2022», écrits dans une police arabisante spécialement créée pour l’occasion accompagnent le logo.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019