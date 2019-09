Burkina Faso : encore un massacre de civils dans le nord du pays

Au moins 29 personnes sont mortes dimanche lors deux attaques distinctes dans le nord du Burkina Faso, ont rapporté des responsables locaux cités par la VOA.

Dans un communiqué, Remis Dandjinou, porte-parole du gouvernement, a déclaré qu’au moins 15 personnes ont été tuées lorsqu’un camion transportant des personnes et des biens « a chevauché un engin explosif improvisé dans la région de Barsalogho ». Quatorze autres personnes ont été tuées quand un convoi de camions de vivres a été attaqué dans la province de Sanmatenga, indique le porte-parole. L’agence de presse française AFP a rapporté que des sources locales ont indiqué qu’une grande partie des victimes du convoi étaient des conducteurs de véhicules transportant des vivres destinés aux personnes déplacées par les combats. « Des renforts militaires ont été déployés et des recherches approfondies sont en cours », a déclaré Dandjinou.

Des millions de personnes au Burkina Faso font face à une urgence humanitaire sans précédent en raison de la faim, de l’instabilité et des déplacements croissants, a récemment mis en garde le Programme alimentaire mondial. Selon les rapports des Nations-Unies, l’intensification des combats, alimentés par des convictions ethniques et religieuses en général, a contraint plus de 237 000 personnes à fuir leur domicile. Les djihadistes lancent fréquemment des attaques contre l’armée burkinabé. Ancienne colonie française, le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres du monde.