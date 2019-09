Bon à savoir: ce nouveau test sanguin qui prédit la date de votre mort

Des scientifiques créent un test sanguin capable de prédire la date probable la mort d’une personne.

L’institut Max Planck composé de chercheurs et scientifiques, a mis au point un test sanguin qui permettra de prévenir un éventuel décès. Il s’agirait d’un nouveau test sanguin révolutionnaire, qui permettrait de pronostiquer les évolutions sur la santé et même de prédire un éventuel décès. Pour des scientifiques, ce test pourrait être utilisé pour avertir les gens qu’ils n’ont plus beaucoup de temps à vivre et les encourager à avoir un mode de vie plus sain. L’expérience a été menée sur 44.168 participants d’origine européenne, âgés de 18 et 109 ans. Au cours du suivi, 5.512 d’entre eux sont décédés.

« C’est un marqueur de votre santé actuelle et de votre vulnérabilité physique. Le test ne prédit pas combien de temps vous vivrez, car vous y êtes pour quelque chose. Si le test sanguin indique votre vulnérabilité physique et votre famille change votre style de vie, vous pourriez vivre deux fois plus longtemps », a expliqé le Dr Joris Deelen. « Nous avons montré que l’exactitude de la prédiction de la mortalité dans un délai de cinq à dix ans, basée sur un modèle contenant les biomarqueurs identifiés et le sexe, était meilleure que celle d’un modèle contenant des facteurs de risque conventionnels de moralité », peut-on lire dans l’étude publiée dans Nature Communications et citée par RTL. Le média rapporte que ces données pourront être récoltées grâce à des biomarqueurs, présents dans l’organisme, liés à plusieurs facteurs comme l’immunité, les graisses en circulation, l’inflammation ou encore le contrôle du glucose.

Toutefois, actuellement les médecins sont déjà capables de dire si un patient va mourir au cours de la prochaine année, mais il est beaucoup plus difficile de prédire le risque de décès d’un patient dans un délai de cinq à dix ans.