Bénin – Tourisme: des raisons pour lesquelles Patrice Talon a déchargé Oswald Homeky

La banque mondiale a livré les conclusions de l’étude biennale du Forum économique mondial sur la compétitivité du secteur du tourisme et du voyage (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019). Un rapport qui donne une croissance mitigée du secteur au Bénin.

Selon le dernier rapport du Forum Économique Mondial sur la compétitivité des voyages et du tourisme (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019), publié ce mercredi 4 septembre 2019, le Bénin est classé 123è sur 140 pays analysés par l’étude, avec un score de 3.0 sur 7 (1 étant la plus mauvaise note, 7 la meilleure). L’édition 2017 de cette étude biennale avait classé le Bénin au 127è rang sur 136 pays. Une avancée très timide, vue les efforts consentis dans le secteur. De quoi justifier la dissociation du portefeuille de la culture et du tourisme de celui des sports et loisirs.

Il faut noter qu’en Afrique subsaharienne, le Bénin se classe 6è sur 15 pays analysés. Avec une moyenne de 4.4, le berceau du vaudoun se retrouve au dessus de la moyenne de la sous région qui est de 4.2.

Cape Vert Sénégal Gambie Ghana Côte d’Ivoire Bénin Guinée Cameroun Nigéria Mali Sierra Leone Burkina Faso Mauritanie Libéria Tchad

Alerte rouge sur infrastructures

Dans le détail, le Bénin se situe au 113e rang en terme d’«environnement favorable», avec un score de 4,0, tandis qu’il est au 118e rang pour sa «politique de voyage et de tourisme», avec un score de 3,9. Plus encore, le Bénin est 65e pour l’environnement propice aux affaires (4,4) ; 72e sur le front de la sûreté et la sécurité (5,4) ; 137e en termes de santé et d’hygiène (2,5) ; 70e pour les ressources humaines et le marché du travail (4,6) ; 124e pour la priorisation du secteur touristique (3,5) ; 92e pour l’ouverture internationale (2,9) ; 64e pour la compétitivité des prix (5,1) ; 73e pour la durabilité environnementale (4,3).

Les plus mauvais scores se retrouvent au niveau des infrastructures. Le Bénin se retrouve ainsi 130e pour les infrastructures aériennes (1,7) ; 123e pour les infrastructures terrestres et portuaires (2,3) ; 118e pour les infrastructures touristiques (2,5) ; 74e pour les ressources naturelles (2,9), et enfin 123e pour les ressources culturelles et les voyages d’affaires (1,2). A noter que le Bénin est salué pour l’amélioration de son ouverture internationale grâce à un visa avantageux.

Les trois premières places du classement général sont attribuées à l’Espagne, la France et l’Allemagne, qui recueillent toutes un score de 5,4, tandis que les trois dernières sont occupées par le Libéria (2,6), le Tchad (2,5) et le Yémen (2,4).

TOP 10 des pays à visiter :

1 – Espagne

2 – France

3 – Allemagne

4 – Japon

5 – USA

6 – Angleterre

7 – Australie

8 – Italie

9 – Canada

10 – Suisse

TOP 10 des pays à éviter :

131 – Sierra Léone

132 – Burkina Faso

133 – Haiti

134 – Angola

135 – Mauritanie

136 – Congo, Dem. Rep.

137 – Burundi

138 – Liberia

139 – Tchad

140 – Yemen

L’étude 2019 du Forum économique mondial (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019) (en anglais).

Pour rappel, Oswald Homéky, autrefois ministre du tourisme, de la culture et des sports, ne s’occupera plus des deux premiers volets dans ce gouvernement. La culture et le tourisme sont confiés à un autre ministre, notamment l’ex député Jean Michel Abimbola, celui là même qui avait occupé ce même poste dans le régime de Boni Yayi.