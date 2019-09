Bénin : 06 entrées et 03 sorties, tout ce que vous devez savoir sur le nouveau gouvernement

Longtemps attendue, la liste du troisième gouvernement de Patrice Talon est rendue officielle depuis la soirée du jeudi 05 septembre. Même si on note 06 nouvelles têtes et 03 sorties, le nouveau gouvernement est une copie conforme de l’équipe sortante à quelques exceptions près.

6 entrées, 3 sorties. C’est ainsi qu’on peut résumer le nouveau gouvernement de Patrice Talon. Annoncés depuis quelques jours, les membres de cette nouvelle équipe gouvernementale viennent d’être dévoilés par le secrétaire général du gouvernement Edouard Ouin-Ouro suivant le décret n°2019-239 du 05 septembre 2019 portant composition du gouvernement. Un gouvernement qui, selon le secrétaire général du gouvernement, entre en fonction dès ce vendredi 06 août 2019, les passations de services devant être terminées pour 18H30.

Véronique Tognifodé remplace Adam Binto Taro au ministère des affaires sociales et de la microfinance. Eléonore Yayi Ladéka, troisième vice-recteur à l’Uac et ancienne ministre de Boni Yayi occupe le fauteuil de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en lieu et place de Marie-Odile Attanasso. Sadia Alimatou Assouma assumera les arrières de Serge Ahissou au ministère du commerce. Outre ces trois qui représentent la gent féminine, trois autres hommes ont fait leur entrée au sein de l’équipe gouvernementale. Il s’agit de Alain Orounla, avocat de l’église de Banamè et membre du Bloc républicain. Il tient le ministère de la communication et de la poste. Jean-Michel Abimbola, ancien ministre de la culture sous Boni Yayi, revient dans son marigot. Hervé Hêhomè, premier ministre de Patrice Talon aux infrastructures reprend son siège. Au total trois femmes et trois hommes ont été appelés pour la continuité.

Patrice Talon dans la continuité

Une chose est sûre, Patrice Talon vient de prouver par deux fois qu’il aime les compagnons fidèles et qu’il en est un aussi. Aurelien Agbénonci, Romuald Wadagni, José Tonato ou encore Jean-Claude Houssou, les fidèles compagnons du président ont tous maintenu leur poste dans la nouvelle composition gouvernementale. En somme, on prend les mêmes et on recommence ou on ne change pas l’équipe qui gagne, ce troisième gouvernement a tout sauf du suspense. Et pour certain, « force est de constater que nous nous sommes restés sur nos faims, tant les espoirs ont été déçus. Ce nouveau gouvernement reste la copie conforme de l’équipe sortante à quelques exceptions près »

Le come-back du ministre Hervé Hehomey

Au titre des nouveaux ministres qui ont fait leur entrée au gouvernement, un nom retient l’attention. C’est celui de l’ancien ministre des Infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey. Limogé il y a environ deux ans du précédent gouvernement du président Patrice Talon, il fait son come-back dans le nouveau gouvernement.

C’est en effet à travers deux décrets lus simultanément sur les antennes de la télévision publique, dans la soirée du lundi 18 septembre 2017, que les Béninois ont appris non sans surprise, l’éviction du gouvernement du ministre des Infrastructures et des transports Hervé Hêhomey. Si aucune information officielle n’avait été donnée sur les raisons de ce limogeage, plusieurs voix évoquaient des fautes graves commises par ce dernier. On se souvient aussi de son expression « vil individu » qu’il avait utilisé pour qualifier Boni Yayi sur un déplacement à l’aéroport de Tourou à Parakou

Très proche fidèle collaborateur de l’homme d’affaire Patrice Talon, Hervé Hêhomey a également bénéficié de la confiance de ce dernier après son élection en 2016 comme président de la République. Son retour dans le gouvernement plus qu’une prime à l’efficacité est certainement la marque de la fidélité des relations entre les deux hommes.

Un ministre à polémique

Alain Orounla est certainement le ministre qui fera objet de tous les controverses au sein de ce nouveau gouvernement. Avocat ayant assuré la défense de Sébastien Ajavon lors de l’affaire des « 18 KG de cocaïne pure », le nouveau ministre de la communication avait jeté son dévolu quelque mois plus tard sur le chantre de la rupture Patrice Talon. Pour certains, « il est même allé se dédire sur certains propos qu’il avait tenus antérieurement ». Avocat de l’église de Banamè et de Parfaite, le dieu autoproclamé, Alain Orounla avait été au-devant de la scène dans l’affaire des rituels de purification organisée par l’église et qui a conduit au décès certains fidèles de l’église.

Spécialiste des affaires à polémique, son dernier dossier à polémique est celui de la demande d’extradition de Komi Koutché depuis l’Espagne. « Il faut que le peuple béninois sache que la République du Bénin est allée chercher l’avocat de Komi Koutché, Alain Orounla pour le proposer comme témoin lors de l’audience. C’est un scandale ; et je vous assure que des représailles vont être prises contre cet avocat. On va faire tout notre possible pour qu’il soit sanctionné au plus haut degré par le barreau auquel il appartient » avait informé Luis Chabaneix, avocat de Komi Koutché au micro de BENIN WEB TV. A l’en croire, « il s’agit d’une infraction très grave. Une infraction déontologique ; mais il s’agit aussi d’un délit en Espagne, un délit de déloyauté professionnelle. C’est à dire quelqu’un qui est l’avocat de la défense d’une personne ne peut se retrouver témoin contre lui dans un autre procès ».

Un proche de Boni Yayi au gouvernement

Ancienne directrice du centre des œuvres universitaires et sociales (Cous) puis ministre des enseignements maternel et primaire sous Boni Yayi, Eléonore Yayi Ladékan est au sein de la nouvelle équipe gouvernementale. Elle remplace Marie-Odile Attanasso au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Rappelons que la chimiste est actuellement la troisième vice-recteur à l’université d’Abomey-Calavi et a un lien de parenté avec l’ex-président de la République, Thomas Boni Yayi.