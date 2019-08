« The Voice »: le jury entièrement renouvelé, Pascal Obispo fait son grand retour

« The Voice » a entièrement renouvelé son jury avec quatre nouveaux coachs dont Pascal Obispo qui fait son grand retour.

L’émission « The Voice » a remplacé les quatre sièges de coachs par de nouvelles têtes qui prennent la relève de Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano. Ainsi, pour sa neuvième saison, le télé-crochet de TF1 accueillera un jury flambant neuf avec quatre nouveaux coachs donc Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. « Ces nouveaux coachs sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d’un programme tel que ‘The Voice’. Et je suis heureux de les accueillir », a expliqué Nikos Aliagas cité par LCI.

Le grand retour de Pascal Obispo

Cette saison, les candidats de « The Voice » auront le choix entre Pascal Obispo qui a rejoint le groupe et Marc Lavoine. Pascal Obispo fait son grand retour dans les fauteuils rouges de The Voices après avoir participé à la saison 7 du programme. Auteur de 50 tubes, Pascal Obispo est bien décidé à gagner cette année. Il sera accompagné de Marc Lavoine, qui fera ses premiers pas en tant que coach.

Pour l’heure, la date de diffusion de la prochaine saison n’a pas été dévoilée et les inscriptions pour le casting sont toujours ouvertes sur MYTF1.fr