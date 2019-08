R. Kelly placé en isolement pour sa propre sécurité

R. Kelly, le célèbre artiste qui fait l’objet des accusations d’agressions sexuelles et la pédopornographie a été placé en isolement pour sa protection. Mais la star souhaite fréquenter les autres détenus de la prison.

Incarcéré et accusé pour pédopornographie et d’autres chefs d’accusation, le chanteur R. Kelly a été mis en isolement pour des raisons de sécurité. Son avocat Steven Greenberg a cependant déclaré que son client aimerait être incarcéré avec les autres prisonniers.

Selon TMZ, Steven Greenberg précise que le chanteur n’a violé aucune des règles de la prison et n’a d’interaction avec qui que ce soit. Il ne peut ni passer un moment à l’extérieur, ni participer à une activité récréative, ou même avoir accès à un média. R. Kelly n’a droit qu’à 15 minutes d’appel téléphonique par mois et à trois douches par semaine, a rapporté TMZ. L’artiste est traité de cette façon à cause de « son statut de célébrité » et des chefs d’accusation liés à des crimes sexuels impliquant des mineurs qui pèsent contre lui, a souligné Steven Greenberg, en précisant que son client n’a pas encore été reconnu coupable du crime.

Toujours selon l’avocat, cet isolement a un impact sur la santé mentale et physique de R. Kelly qui récemment voulait se payer l’avocat de Michael Jackson.