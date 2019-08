Etats-Unis: démission de l’assistante personnelle de Donald Trump

L’assistante personnelle du président Donald Trump a déposé sa démission. Après avoir partagé des informations personnelles sur le milliardaire et sa famille, Madeleine Westerhout a rendu son tablier jeudi dernier.

Fin connaisseur des couloirs de la Maison Blanche, Madeleine Westerhout, assistante personnelle du président Trump et directrice des opérations du bureau ovale à la Maison Blanche depuis février 2019 a démissionné de son poste. Selon plusieurs médias américains dont New York times, celle-ci a quitté ses fonctions après avoir partagé avec des journalistes des informations concernant la famille du président américain. En effet, elle aurait aussi abordé certaines questions liées à la Maison Blanche lors de cet échange « off the record » avec des journalistes dans le New Jersey où elle a récemment séjourné.

Selon CNN, Madeleine Westerhout avait une relation étroite avec Donald Trump, mais évoqué la famille du chef d’Etat était une ligne rouge à ne pas franchir. Considérée comme la gardienne de la porte du président, son bureau fait face à celui du bureau ovale où Trump tient ses audiences. Dorénavant, la désormais ex assistante personnelle du 45è président des Etats-Unis n’a plus accès à la Maison Blanche. Cette démission fait grimper la liste des proches qui ont quitté la barque Trump depuis son arrivée en 2017 à la tête des USA.