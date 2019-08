Bénin: des détails sur l’incendie à Houègbo

Ce samedi 31 Août 2019 un incendie s’est produit devant le marché central de Houègbo. Selon la radio Sêdohoun, c’est l’essence de contrebande transportée par un motocycliste qui serait à la base de cet incendie.

On en sait désormais un peu plus sur les causes et le bilan provisoire de l’incendie survenu devant le marché central de Houègbo. Selon le récit fait par un envoyé spécial de radio Sêdohoun, l’incendie s’est déclenché suite à l’accrochage entre un transporteur d’essence de contrebande et un tireur de « Pousse Pousse ». Le transporteur d’essence ayant perdu le contrôle s’est retrouvé à terre quelques mètres après.

Dans sa chute, les bidons d’essence qu’il portait sur la moto de marque « Bajaj » ont pris feu. N’eut été la promptitude des usagers du marché, la situation aurait été dramatique. Ils se sont rapidement mobilisés pour d’abord sauver le conducteur de la moto et après ils se sont occupés du feu qui entre temps s’était attaqué à un véhicule garé au bord de la voie. Aux dernières nouvelles, le motocycliste est toujours au soin et la police tente de réguler la circulation devant le marché.